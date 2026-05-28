Ebola: l'OMS mobilita forniture mediche in Congo e gli USA costruiscono una struttura di quarantena in Kenya

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mobilitato 4,7 tonnellate di forniture mediche essenziali e kit di emergenza per sostenere le regioni colpite dall'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno deciso di costruire una struttura di quarantena a Laikipia Air Base, a Nanyuki, in Kenya, per i cittadini americani esposti al virus ma ancora asintomatici.

L'operazione di soccorso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS ) è partita dall'aeroporto internazionale Jomo Kenya tta (JKIA) di Nairobi, Kenya , il 18 maggio 2026. I lavoratori dell' OMS hanno mobilitato 4,7 tonnellate di forniture mediche essenziali e kit di emergenza per sostenere le regioni colpite dall'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo.

La situazione è diventata critica con l'aumento dei casi di Ebola, causati dallo strain Bundibugyo, per cui non esiste ancora un vaccino o un trattamento approvato. Più di 900 casi sospetti e più di 200 morti sospette sono stati segnalati finora. In risposta a questa emergenza, gli Stati Uniti hanno deciso di costruire una struttura di quarantena a Laikipia Air Base, a Nanyuki, in Kenya, per i cittadini americani esposti al virus ma ancora asintomatici.

La struttura, che diventerà operativa il 29 maggio, sarà in grado di fornire cure avanzate e supporto ai cittadini americani che sviluppano sintomi, prima di essere evacuati verso paesi terzi. Il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che questa misura è stata presa per contenere l'epidemia nella regione interessata e proteggere gli americani a casa.

Tuttavia, alcuni esperti di salute pubblica hanno espresso preoccupazione per la decisione di non far entrare i pazienti negli Stati Uniti, poiché potrebbe disincentivare i medici dal partecipare all'iniziativa. Recentemente, un cittadino americano che lavorava come missionario medico nella Repubblica Democratica del Congo è stato confermato positivo per l'Ebola e trasferito in Germania per il trattamento, insieme ad altre cinque persone esposte. Un'altra persona è stata portata in Repubblica Ceca





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