Ebola: l'OMS raccomanda l'uso di trattamenti e vaccini sperimentali solo in studi clinici

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso una nuova guida per la gestione dell'epidemia di Ebola causata dal virus Bundibugyo. Secondo l'OMS, i trattamenti e i vaccini sperimentali per questa forma di Ebola dovrebbero essere utilizzati solo in studi clinici, al fine di valutare la loro sicurezza e efficacia. La raccomandazione arriva in un momento in cui l'epidemia sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda, con l'OMS che ha convocato gruppi di esperti per valutare le potenziali contromisure.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS ) ha emesso una nuova guida per la gestione dell'epidemia di Ebola causata dal virus Bundibugyo. Secondo l' OMS , i trattamenti e i vaccini sperimentali per questa forma di Ebola dovrebbero essere utilizzati solo in studi clinici , al fine di valutare la loro sicurezza e efficacia.

La raccomandazione arriva in un momento in cui l'epidemia sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo e l'Uganda, con l'OMS che ha convocato gruppi di esperti per valutare le potenziali contromisure. Al momento, non esistono vaccini o terapie approvate specificamente per la malattia da virus Bundibugyo.

Tuttavia, l'OMS ha identificato alcuni candidati promettenti per il trattamento e la prevenzione della malattia. Per il trattamento, l'OMS ha raccomandato di dare priorità a tre candidati: MBP134 della Mapp Biopharmaceutical, Maftivimab della Regeneron Pharmaceuticals e remdesivir antivirale della Gilead Sciences. Gilead Sciences ha dichiarato di essere pronta a collaborare con i governi e con i partner globali e regionali per valutare come sostenere gli sforzi di risposta, laddove appropriato e in linea con i requisiti normativi.

Per la prevenzione, l'antivirale orale sperimentale obeldesivir di Gilead è stato indicato come prioritario per l'uso post-esposizione nei contatti dei casi confermati. Tra i vaccini, un candidato a dose singola noto come rVSV Bundibugyo, sviluppato dall'International AIDS Vaccine Initiative, è stato considerato il più promettente.

Tuttavia, l'OMS ha anche esaminato l'uso potenziale di Ervebo della Merck, l'unico vaccino contro l'Ebola autorizzato, ma ha affermato che non dovrebbe essere utilizzato al di fuori di contesti di ricerca, poiché le prove di protezione contro il virus Bundibugyo rimangono limitate. L'agenzia sta lavorando con le autorità del Congo e dell'Uganda, insieme a partner come l'Africa CDC, per progettare e implementare studi clinici secondo rigorosi standard etici





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