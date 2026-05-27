Ebola: l'Unione Europea non considera necessarie le screening d'ingresso

Le autorità e le agenzie umanitarie intensificano gli sforzi per contenere una nuova epidemia di Ebola che coinvolge il ceppo Bundibugyo, nella Repubblica Democratica del Congo. La World Health Organization ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale e ha avvertito di un alto rischio di diffusione nei paesi vicini.

Le autorità e le agenzie umanitarie intensificano gli sforzi per contenere una nuova epidemia di Ebola che coinvolge il ceppo Bundibugyo, nella Repubblica Democratica del Congo.

La World Health Organization ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale e ha avvertito di un alto rischio di diffusione nei paesi vicini. A seguito di questa dichiarazione, i governi hanno deciso di introdurre misure di contenimento relative ai viaggi. Ecco un elenco dei passaggi di screening e delle restrizioni di viaggio annunciate dai diversi paesi.

La settimana scorsa, la città di Washington ha bandito i non-cittadini che avevano viaggiato in Repubblica Democratica del Congo, Uganda o Sudan del Sud nelle ultime settimane dall'ingresso negli Stati Uniti. Venerdì, la Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha esteso la banca ai titolari di green card che sono stati in quei paesi nei precedenti 21 giorni. La CDC sabato ha aggiunto l'aeroporto internazionale di Atlanta alla sua lista di viaggi di raffreddamento, insieme all'aeroporto Dulles di Washington.

I titolari di passaporto statunitensi che rientrano da regioni colpite vengono accompagnati a aree di screening designate per controlli di temperatura, verifiche di storia di viaggio e tracciamento di sintomi da parte della CDC. Il governo dell'Uganda ha dichiarato di aver chiuso il suo confine con la Repubblica Democratica del Congo, con effetto immediato e per quattro settimane.

Le squadre di risposta all'epidemia, le operazioni umanitarie e di sicurezza, e il trasporto di cibo e carico sono esenti dalla chiusura, ha dichiarato la direttrice sanitaria Diana Atwine in una conferenza stampa. Qualsiasi persona autorizzata a entrare in Uganda dalla Repubblica Democratica del Congo sarebbe soggetta a un obbligo di isolamento obbligatorio di 21 giorni, ha aggiunto.

Il governo canadese ha dichiarato martedì che i residenti della Repubblica Democratica del Congo, dell'Uganda e del Sudan del Sud saranno banditi dall'ingresso in Canada per 90 giorni a partire da mercoledì. I cittadini canadesi, i residenti permanenti e gli altri stranieri che sono stati in aree colpite nelle ultime settimane e non hanno sintomi saranno soggetti a quarantena per 21 giorni a partire da maggio 30, secondo un comunicato del'agenzia di salute pubblica canadese.

Il governo bahamense ha dichiarato martedì di aver bandito i residenti della Repubblica Democratica del Congo, dell'Uganda e del Sudan del Sud dall'ingresso in Bahamas, con effetto immediato e per 30 giorni. Le Bahamas hanno inoltre annunciato screening sanitari rafforzati e possibili quarantene per stranieri che sono stati presenti in quei paesi nei precedenti 30 giorni.

L'India ha lanciato misure di screening e sorveglianza negli aeroporti e altri punti di ingresso, ha emesso avvisi sulla prevenzione e ha esortato i cittadini a evitare viaggi non essenziali in Repubblica Democratica del Congo, Uganda e Sudan del Sud. Il governo giordano ha sospeso l'ingresso di viaggiatori provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda il 19 maggio, secondo l'agenzia di stato giordana.

Il Bahrain ha dichiarato di aver sospeso per 30 giorni l'ingresso di viaggiatori stranieri provenienti dal Sudan del Sud, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Il governo delle Isole Cayman ha dichiarato di aver implementato misure di screening rafforzate come precauzione dopo l'arrivo di un volo con due passeggeri che avevano una storia di viaggio recente in Repubblica Democratica del Congo.

La Ministra della Salute della Thailandia ha dichiarato martedì che i passeggeri provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda saranno autorizzati a entrare nel paese solo attraverso l'aeroporto Suvarnabhumi, dove saranno sottoposti a screening. I viaggiatori da o attraverso quei paesi saranno soggetti a quarantena per almeno 21 giorni se non hanno sintomi, e saranno riferiti all'isolamento per almeno 21 giorni se hanno sintomi compatibili con la malattia da virus Ebola.

Il Ministero della Salute del Kenya ha dichiarato lunedì di aver rafforzato il screening dei viaggiatori nei punti di ingresso ad alto rischio, coordinato attraverso l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica del Kenya (KNPHI) sotto il sistema di gestione delle emergenze nazionale attivato. Le strutture di isolamento e di detenzione sono state attivate in punti di confine designati per supportare gli sforzi di contenimento, ha aggiunto il Ministero.

L'Unione Europea ha dichiarato di non considerare necessarie le screening d'ingresso per i passeggeri provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, citando un basso rischio per la popolazione.





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