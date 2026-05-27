L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che l'epidemia di Ebola nella RDC e in Uganda è stata collegata a oltre 900 casi sospetti, almeno 101 casi confermati e circa 220 decessi sospetti.

Ebola , muore un medico in Congo . La paura tra i sanitari è alta: 'Troppa gente crede che il virus non ci sia'. Mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che l'epidemia di Ebola nella RDC e in Uganda è stata collegata a oltre 900 casi sospetti, almeno 101 casi confermati e circa 220 decessi sospetti, i medici e i volontari della Croce Rossa hanno partecipato ai funerali di un medico a Bunia.

L'uomo era impegnato nella cura dei contagiati da Ebola a Bunia, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Il decesso giunge mentre l'epidemia è causata dal raro ceppo Bundibugyo, per il quale al momento non esiste un vaccino. Gli operatori sanitari hanno ripetutamente lanciato l'allarme sulla carenza di dispositivi di protezione individuale, sugli attacchi alle strutture di cura e sulla crescente pressione su un sistema sanitario già fragile.

Un medico ha dichiarato di essere preoccupato anche per i comportamenti delle persone che credono che il virus non ci sia. L'epidemia è una delle più gravi della storia, e i medici stanno lavorando duramente per contenere la diffusione del virus. Nonostante gli sforzi, la situazione è critica e i medici stanno facendo il possibile per salvare le vite delle persone contagiatesi





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