Ebola: rafforzati i controlli ai viaggiatori in diversi paesi

L'OMS ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo un'emergenza sanitaria di interesse internazionale. In risposta, i governi di diversi paesi hanno rafforzato le misure di contenimento legate ai viaggi, comprese le restrizioni ai viaggiatori provenienti dalle aree colpite e il rafforzamento dei controlli sanitari negli aeroporti.

Le autorità sanitarie e le agenzie umanitarie stanno intensificando gli sforzi per contenere una nuova epidemia di Ebola che coinvolge il ceppo Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo (DRC).

Il 17 maggio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia un'emergenza sanitaria di interesse internazionale e ha sottolineato il rischio elevato di diffusione in paesi confinanti. In risposta, i governi hanno rafforzato le misure di contenimento legate ai viaggi. Di seguito sono elencate le misure di screening e le restrizioni ai viaggi annunciate dai diversi paesi e le misure adottate dalle compagnie aeree





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