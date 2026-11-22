Tedros Adhanom Ghebreyesus conferma che gli scontri armati in Ituri bloccano la risposta all'Ebola. Oltre 11.000 contagi e 5.500 decessi dal 15 maggio 2026 in RD Congo.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato un'ulteriore deterioramento della sicurezza nelle zone colpite dall'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, segnalando che i combattimenti armati hanno gravemente compromesso le operazioni di risposta sanitaria nella provincia di Ituri, costringendo il personale medico e umanitario a cercare rifugio per oltre ventiquattr'ore.

Scontri armati bloccano risposta sanitaria in Ituri

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato domenica che violenti scontri verificatisi nelle immediate vicinanze di un ospedale nella provincia di Ituri hanno interrotto gli sforzi di contenimento dell'epidemia di Ebola, costringendo gli operatori sanitari e i partner umanitari presenti sul campo a rifugiarsi all'interno di un reparto di maternità per un periodo superiore alle ventiquattr'ore consecutive.

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Tedros Adhanom Ghebreyesus ha confermato tramite un post sulla piattaforma X che gli scontri avvenivano nei pressi dell'area geografica in cui l'epidemia di Ebola è emersa per la prima volta, creando una situazione di grave pericolo immediato per i pazienti ricoverati, i membri delle loro famiglie e gli operatori sanitari che tentano di fornire assistenza medica cruciale in una delle zone più critiche della crisi sanitaria nazionale.

Il responsabile dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiunto che gli attacchi armati in tutto il Congo orientale sono aumentati significativamente dalla fine di ottobre, un incremento che sta compromettendo gravemente e in modo strutturale le capacità di risposta dell'epidemia di Ebola, rendendo estremamente difficile per le équipe mediche accedere ai pazienti e somministrare le terapie salvavita necessarie per arrestare la trasmissione del virus nelle comunità più vulnerabili.

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Crisi fuori controllo con record di contagi e decessi

L'epidemia di Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo rimane attualmente fuori controllo a sei mesi dalla sua prima dichiarazione ufficiale, registrando un numero di casi e di decessi in aumento a un ritmo record che supera qualsiasi precedente tendenza storica, con oltre 11.000 persone contagiate e più di 5.500 morti secondo i dati governativi aggiornati.

Secondo i dati governativi ufficiali, dal 15 maggio, data ufficiale della dichiarazione dell'epidemia di Ebola in Congo, sono state confermate oltre 11.000 infezioni e più di 5.500 decessi, indicando una progressione dell'emergenza sanitaria che non mostra segni di rallentamento nonostante gli intensi sforzi internazionali e nazionali per contenere la diffusione del virus Ebola attraverso campagne di vaccinazione e tracciamento dei contatti.

OMS richiede protezione immediato per operatori sanitari

L'Organizzazione Mondiale della Sanità è attualmente in stretta collaborazione con i partner umanitari per garantire un'uscita sicura e immediata al personale intrappolato all'interno della struttura sanitaria menzionata, mentre l'ente sanitario internazionale ha reiterato una richiesta urgente affinché vengano protetti immediatamente gli operatori ospedalieri, i pazienti ricoverati e le strutture sanitarie essenziali dalle violenze armate che minacciano la stabilità della risposta sanitaria nazionale.