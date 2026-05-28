Ebola: Stati Uniti allestiscono struttura in Kenya per la quarantena dei cittadini esposti al virus

Operatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) mobilitano 4,7 tonnellate di forniture mediche essenziali e kit di emergenza per sostenere le regioni colpite in risposta all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo dall'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta (JKIA) di Nairobi, Kenya, il 18 maggio 2026. Organizzazione Mondiale della Sanità/Handout via REUTERS. Washington, 28 maggio (Reuters) - Gli Stati Uniti stanno allestendo una struttura in Kenya per la quarantena dei cittadini americani esposti al virus Ebola, senza riportarli negli Stati Uniti in caso di sintomi, ma inviandoli in un terzo paese.

Operatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) mobilitano 4,7 tonnellate di forniture mediche essenziali e kit di emergenza per sostenere le regioni colpite in risposta all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo dall'aeroporto internazionale Jomo Kenya tta (JKIA) di Nairobi, Kenya , il 18 maggio 2026.

Organizzazione Mondiale della Sanità/Handout via REUTERS. Washington, 28 maggio (Reuters) - Gli Stati Uniti stanno allestendo una struttura in Kenya per la quarantena dei cittadini americani esposti al virus Ebola, senza riportarli negli Stati Uniti in caso di sintomi, ma inviandoli in un terzo paese. Questa strategia rappresenta un cambiamento netto rispetto alle pratiche del passato, mentre l'amministrazione di Donald Trump cerca di tenere tutti i casi fuori dai territori americani.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato recentemente la variante Bundibugyo di Ebola, per cui non esiste un vaccino o un trattamento approvato, un'emergenza di portata internazionale, e i casi stanno aumentando rapidamente. Finora sono stati segnalati più di 900 casi sospetti e più di 200 decessi sospetti. La struttura, situata alla base aerea di Laikipia a Nanyuki, in Kenya, è destinata ai cittadini americani ad alto rischio che sono stati esposti al virus ma sono ancora asintomatici.

Gli Stati Uniti intendono destinare 13,5 milioni di dollari al Kenya per la preparazione all'Ebola, ha dichiarato il Dipartimento di Stato in una nota, aggiungendo che il Segretario di Stato Marco Rubio ha parlato con il Presidente del Kenya William Ruto dell'epidemia il 28 maggio. La struttura sarà attrezzata per fornire cure e supporto avanzati ai cittadini americani che sviluppano sintomi fino al loro trasferimento, hanno detto i funzionari ai giornalisti.

Verranno quindi trasferiti in un terzo paese, e non negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno concentrando la loro risposta all'Ebola sul mantenimento dei casi fuori dal paese. Il Segretario di Stato ha dichiarato il 27 maggio che 'non permetteremo che alcun caso di Ebola entri negli Stati Uniti'.

Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti ha imposto recentemente divieti di viaggio temporanei per le persone che sono state nel DRC, in Uganda o nel Sudan del Sud, compresi i titolari di green card, che sono generalmente esentati da tali divieti. Stanno anche controllando gli americani che viaggiano da questi paesi in tre aeroporti degli Stati Uniti.

Questa strategia, che l'amministrazione Trump afferma miri a contenere l'Ebola nella regione dell'epidemia, rappresenta una differenza rispetto al 2014, quando gli Stati Uniti hanno trattato i pazienti in alcuni dei loro 13 centri specializzati per le malattie infettive. Trump ha criticato pubblicamente l'allora Presidente Barack Obama per aver permesso ai pazienti di entrare nel paese. I pazienti verranno trasferiti altrove perché è più veloce e per proteggere gli americani a casa, hanno detto i funzionari il 28 maggio.

Hanno negato che la decisione fosse motivata politicamente.

'Vogliamo assicurarci che gli americani sul posto ricevano rapidamente e efficientemente le cure di cui hanno bisogno', ha detto un funzionario. 'Ma oltre a questo, l'amministrazione sta lavorando anche per garantire che gli americani negli Stati Uniti non contraggano la malattia'. La struttura, approvata dal governo del Kenya, diventerà operativa il 29 maggio con un'unità di 50 letti, hanno detto i funzionari.

Hanno detto che ci sono piani per aggiungere due unità di biocontenimento, ciascuna in grado di ospitare due pazienti, e tre unità di isolamento, ciascuna in grado di ospitare quattro pazienti. Gli ufficiali del Servizio di Sanità Pubblica degli Stati Uniti forniranno le cure nella struttura, hanno detto i funzionari, e potranno utilizzare i trattamenti con anticorpi monoclonali e il farmaco antivirale remdesivir sui pazienti prima del loro trasferimento.

Più di 30 persone, comprese alcune coinvolte nella risposta del 2014, hanno ricevuto una formazione a Washington per tre giorni e sono partite per il Kenya il 28 maggio, hanno detto i funzionari. Verranno formati altri operatori nel weekend prima di partire per la struttura la settimana successiva. I funzionari non hanno detto quanto costi allestire e mantenere la struttura. Il governo britannico è interessato ad accedere alla struttura





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