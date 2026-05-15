Ebola torna in Congo: nuova epidemia alla provincia di Ituri

Il Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie ha confermato che una nuova epidemia di ebola è in corso nella Repubblica Democratica del Congo, dopo il focolaio verificato in precedenza. La popolazione è tenuta alla massima paura e all'σοχή alle informazioni riguardo alle misure preventive e il comportamento da adottare per evitare la trasmissione del virus.

L' Ebola è tornata in Congo. I Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno confermato che una nuova epidemia è in corso nella Repubblica Democratica del Congo, con almeno 246 casi sospetti e 65 deceduti.

L'area colpita è la provincia di Ituri, confinante con Uganda e Sud Sudan. Secondo gli esperti degli Africa Cdc, c'è il rischio di diffusione a causa del contesto urbano di Bunia e Rwampara, dell'intenso movimento della popolazione, dell'attività mineraria a Mongwalu, dell'insicurezza nelle aree colpite e delle lacune nell'elenco dei contatti. Un rapido coordinamento regionale è essenziale, poiché le aree colpite sono vicine all'Uganda e al Sud Sudan.

Nonostante il focolaio in Congo, al momento i rischi per l'Europa sarebbero 'molto bassi', secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha avuto una conversazione telefonica con il ministro della Salute del Paese africano riguardo al focolaio che ha interessato la provincia nord-orientale di Ituri. Attualmente, l'Oms è a conoscenza di 13 casi di ebola confermati dall'Istituto nazionale di ricerca biomedica (Inrb) di Kinshasa.

La Repubblica Democratica del Congo ha una solida esperienza nella risposta e nel controllo di ebola. Inoltre, l'Oms ha stanziato 500mila dollari dal Fondo di emergenza per sostenere immediatamente la risposta





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