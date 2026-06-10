Ebola: tre laboratori in RDC esauriscono le scorte per i test, cresce l'epidemia

L'OMS segnala la carenza di reagenti nei laboratori di Bukavu, Lwiro e Goma, mentre i casi di Ebola Bundibugyo superano i 600. Muyembe critica la mancanza di coinvolgimento comunitario.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito che tre laboratori nella Repubblica Democratica del Congo hanno esaurito le scorte per i test di Ebola , mentre l'epidemia causata dalla pericolosa specie Bundibugyo del virus continua a diffondersi.

Secondo l'ultimo rapporto sulla situazione, datato 7 giugno e pubblicato martedì sera, i laboratori di Bukavu e Lwiro, nella provincia del Sud Kivu, e di Goma, nel Nord Kivu, hanno esaurito le forniture. I laboratori sono in attesa dell'arrivo dei reagenti, le sostanze necessarie per eseguire i test, per poter riprendere l'analisi dei campioni arretrati.

L'OMS non ha risposto immediatamente alle richieste di chiarimento sul numero di campioni in attesa di esame o se le forniture siano arrivate dopo la raccolta dei dati. Il governo congolese ha annunciato martedì sera che nell'epidemia di Ebola si contano quasi 600 casi confermati e più di 115 decessi. Nella vicina Uganda, sono stati segnalati 19 casi e due morti legati all'epidemia, che l'OMS ha dichiarato un'emergenza internazionale di salute pubblica.

I test sono iniziati lentamente perché i test per l'Ebola ampiamente disponibili non rilevavano il virus Bundibugyo, ma da allora la capacità è aumentata grazie agli esperti dell'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) di Kinshasa. Tuttavia, permangono difficoltà di accesso a causa dell'insicurezza e dei conflitti armati nelle province più colpite. Il professor Jean-Jacques Muyembe, direttore dell'INRB, ha dichiarato che la capacità di analisi è ora migliorata, con i laboratori regionali in grado di fornire risultati in giornata.

In un briefing online di mercoledì, Muyembe ha però sottolineato che altre parti della risposta non tengono il passo, in particolare la necessità di lavorare con le comunità colpite e guadagnarne la fiducia per aiutarle a proteggersi. Ha ricordato di aver affrontato 16 altre epidemie di Ebola nel paese, ma ha espresso delusione per il fatto che le esperienze passate non vengano messe in pratica sul campo.

"Mi sembra che dobbiamo imparare di nuovo come coinvolgere la comunità in questa epidemia", ha detto. La situazione rimane critica: la mancanza di reagenti nei laboratori regionali potrebbe rallentare la diagnosi e il contenimento del virus, mentre il conflitto armato ostacola gli sforzi degli operatori sanitari. L'epidemia di Bundibugyo, una delle specie più letali di Ebola, richiede una risposta coordinata che includa non solo test e cure, ma anche un forte impegno comunitario.

L'OMS continua a monitorare la situazione e a fornire assistenza tecnica, ma la sfida principale resta quella di raggiungere le aree remote e instabili. Mentre i laboratori attendono i rifornimenti, i funzionari sanitari temono che i ritardi possano portare a una ulteriore diffusione del virus. La lezione appresa da precedenti epidemie, come quella del 2018-2020 nella stessa regione, evidenzia l'importanza di una risposta rapida e della collaborazione con le comunità locali.

Il professor Muyembe ha invitato a non ripetere gli stessi errori, sottolineando che senza la fiducia della popolazione, qualsiasi sforzo di contenimento rischia di fallire





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