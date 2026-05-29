Ebola: Uganda chiude le frontiere con la Repubblica Democratica del Congo

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che ci sono 906 casi sospetti di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, tra cui 223 morti sospette su cui si sta indagando. L'epidemia di Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo è probabilmente iniziata due mesi fa. L'epidemia del raro ceppo Bundibugyo, per il quale non esiste un vaccino, è stata dichiarata dall'OMS un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale. Il tasso di persone morte tra quelle di cui è stata confermata l'infezione è compreso tra il 30% e il 50%. Il primo paziente guarito è stato dimesso da un centro sanitario nella RDC dopo aver ricevuto due test negativi. L'OMS ha dichiarato che la capacità di analisi è in fase di miglioramento e che spera che la maggior parte dei campioni arretrati provenienti da casi sospetti possa essere processata nei prossimi giorni.

Le autorità di Uganda hanno chiuso le frontiere con la Repubblica Democratica del Congo per contenere una nuova epidemia di Ebola causata dal ceppo del virus Bundibugyo.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che ci sono 906 casi sospetti di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, tra cui 223 morti sospette su cui si sta indagando. L'epidemia di Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo è probabilmente iniziata due mesi fa. L'epidemia del raro ceppo Bundibugyo, per il quale non esiste un vaccino, è stata dichiarata dall'OMS un'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale.

Il tasso di persone morte tra quelle di cui è stata confermata l'infezione è compreso tra il 30% e il 50%. Il primo paziente guarito è stato dimesso da un centro sanitario nella RDC dopo aver ricevuto due test negativi. L'OMS ha dichiarato che la capacità di analisi è in fase di miglioramento e che spera che la maggior parte dei campioni arretrati provenienti da casi sospetti possa essere processata nei prossimi giorni





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