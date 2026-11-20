L'epidemia di Ebolavirus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 5.500 decessi. Nuovi studi evidenziano l'alta mortalità nei bambini e la difficoltà nella diagnosi precoce.

Sei mesi dopo l'inizio di un'epidemia devastante nella Repubblica Democratica del Congo, scienziati e medici stanno affinando la propria comprensione del raro ceppo Ebolavirus Bundibugyo. L'obiettivo di questa ricerca urgente è spiegare la rapidità della diffusione del virus e, soprattutto, mettere in atto strategie efficaci per fermarla. La malattia si sta propagando a un ritmo doppia rispetto all'epidemia del 2014-2016 in Africa occidentale, che rimane la più grande mai registrata.

La Diffusione Rapida e i Dati Critici

L'ondata attuale ha già provocato oltre 11.000 casi confermati e più di 5.500 decessi. Non esistono attualmente trattamenti o vaccini approvati per contrastare specificamente questo ceppo, una circostanza che aggrava la gravità della crisi sanitaria. La posizione geografica dell'epidemia, in una zona orientale già afflitta da una grave crisi umanitaria, sta complicando significativamente le indagini scientifiche.

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Gli esperti avvertono contro il trarre conclusioni affrettate, sottolineando che i dati a disposizione sono limitati, vari e spesso difficili da raccogliere in questo contesto. Il luogo dell'epidemia, infatti, rende complesso il monitoraggio e la raccolta di informazioni accurate necessarie per una risposta tempestiva.

Sintomi Inesatti e Diagnosi Complicate

Un'area chiave di indagine riguarda i sintomi specifici del Bundibugyo, in particolare nei bambini. Mentre l'infezione da Ebola può causare febbre, vomito, diarrea e, nei casi gravi, sanguinamenti interni ed esterni, il sanguinamento si verifica solo nel 5% - 10% dei casi confermati nell'attuale epidemia. Questo la rende meno comune rispetto ad altri focolai del più diffuso Ebola Zaire.

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Tale atipicità rende la malattia facilmente confondibile con altre patologie più comuni come la malaria. Yap Boum, direttore aggiunto per l'incidenza Ebola dell'Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), ha indicato che questa confusione potrebbe aver contribuito alla rilevazione tardiva dell'epidemia.

Inoltre, i test diagnostici progettati per altre specie di Ebola non riescono a rilevare il Bundibugyo. La difficoltà nel riconoscere i sintomi rende anche più complesso monitorare la diffusione, poiché molte persone non sospettano l'Ebola e non cercano assistenza medica. Circa il 70% dei pazienti muore nelle proprie comunità piuttosto che nei centri sanitari.

Alta Mortalità Infantile e Ritardi nella Cura

Anche se l'epidemia è stata dichiarata ufficialmente a maggio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'Africa CDC ritengono che la trasmissione possa essere iniziata mesi prima. Jean-Jacques Muyembe, co-scopritore dell'Ebola e capo dell'Istituto Nazionale di Ricerca Biomedica del Congo, ha notato che il sanguinamento si manifesta anche più tardivamente nella malattia per alcuni pazienti.

I sintomi gastrointestinali sono più comuni della febbre, il che complica ulteriormente la diagnosi e il trattamento precoci. Questi fattori potrebbero essere la ragione per cui i bambini sono colpiti in modo sproporzionato. I dati più recenti del ministero della salute congolese e dell'OMS indicano 1.207 casi confermati nei minori di cinque anni.

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Di questi bambini, 844 sono deceduti, rappresentando circa 7 su 10. Questo tasso di mortalità è superiore a quello degli adulti, per i quali la percentuale è intorno al 50%. Sebbene sia più elevato rispetto ai precedenti focolai di Bundibugyo, rimane inferiore alle tariffe tipiche dell'Ebola Zaire, che possono raggiungere fino all'80% senza trattamento.

Prospettive Future e Sequenziamento Genomico

Restano molte domande aperte che richiedono ulteriore studio, come evidenziato da una mezza dozzina di esperti di alto livello. Tra le incognite vi è la frequenza con cui i pazienti manifestano sintomi lievi e le implicazioni a lungo termine dell'infezione per i sopravvissuti. Attualmente, circa 700 sopravvissuti si sono iscritti a un programma di studio e sostegno gestito dall'OMS.

Il sequenziamento genomico, che in precedenza aveva evidenziato differenze distinte rispetto ai virus Ebola più comuni, mostra che il Bundibugyo non sta cambiando rapidamente né diventando più trasmissibile. Daniel Bausch, membro del comitato di emergenza Ebola dell'OMS e professore visitante presso l'Institut de hautes études internationales et du développement di Ginevra, ha affermato che è estremamente difficile confrontare diversi fattori tra i focolai.

Catherine Smallwood, responsabile dell'incidente Ebola dell'OMS, ha dichiarato che le squadre stanno raccogliendo prove per informare meglio la risposta. "Presto saremo in grado di formulare alcune affermazioni decisive su ciò che è uguale, ciò che è diverso e cosa dobbiamo modificare" ha aggiunto Smallwood, indicando che i dati in arrivo guideranno le prossime strategie di contenimento.