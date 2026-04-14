Eccellenza Lombarda: Iginio Massari, Ca' del Bosco e Da Vittorio celebrati per il loro contributo

La Lombardia celebra l'eccellenza del suo territorio, premiando figure iconiche come Iginio Massari, Maurizio Zanella e Bruna Gritti Cerea. Un riconoscimento al saper fare, all'innovazione e alla capacità di trasformare la tradizione in successo internazionale, con un focus sul turismo enogastronomico e sulla valorizzazione della filiera.

La pasticceria ha sempre suscitato in me grande entusiasmo: non mi stanco di lavorare, mi diverto e continuerò a farlo. E continuerò a innovare. Perché noi consumiamo ciò che siamo oggi, non ciò che eravamo ieri. Il mondo evolve, corre veloce, è fondamentale essere attenti soprattutto a interpretare i gusti altrui, senza limitarsi ai propri. Se ci basiamo solo sui nostri gusti, rischiamo di accontentarci. Vorrei ricordare a tutti che il successo arriva con un'ottima comunicazione: senza di essa sarei solo il pasticcere della parrocchia. Queste sono le parole del maestro Iginio Massari , 83 anni, che riassumono l'essenza dell'eccellenza lombarda, la capacità di valorizzare il saper fare . Un percorso fatto di impegno costante e mai di arrendevolezza.

Nel padiglione Lombardia, insieme a Iginio Massari, sono stati premiati Maurizio Zanella, fondatore di Ca' del Bosco, e Bruna Gritti, moglie di Vittorio e madre dei fratelli Cerea. Queste tre figure incarnano la capacità della Lombardia di trasformare la tradizione e il saper fare in modelli di successo riconosciuti a livello internazionale. La regione si distingue per la sua capacità di generare valore, di creare occupazione e di attrarre turisti, come testimoniato dai numeri presentati dall'assessore regionale al Turismo, Debora Massari.

Debora Massari, da poco assessore di Regione Lombardia per il Turismo, ha sottolineato l'importanza del settore enogastronomico nella regione. Ha ricordato che la Lombardia accoglie oltre 1,7 milioni di turisti interessati all'enogastronomia, coinvolgendo migliaia di imprese e generando un significativo valore sul territorio. L'assessore ha evidenziato che l'aspetto più rilevante è la qualità di questo tipo di turismo, che crea un forte legame con il territorio, favorisce la permanenza dei visitatori e diffonde valore. Ha inoltre sottolineato la necessità di valorizzare l'intera filiera, dal campo alla tavola, dalla produzione all'esperienza, per garantire la competitività del sistema Italia. L'intervento del ministro Francesco Lollobrigida ha confermato questa visione, sottolineando come la Lombardia sia in grado di valorizzare anche i settori non industriali, ma legati ai settori primari. La regione si distingue per la sua capacità di creare valore aggiunto e di remunerare adeguatamente il valore intrinseco dei prodotti agricoli e di trasformazione.

Il momento più emozionante della cerimonia è stato quando Bruna Gritti Cerea ha ricordato gli inizi di Da Vittorio, nato nell'aprile del 1966, sessant'anni fa. Ha raccontato con commozione le difficoltà affrontate all'inizio, quando le condizioni erano molto diverse, senza luce né telefoni. Ha sottolineato la forza e la resilienza della famiglia, superando anche momenti difficili come la perdita di Vittorio. Anche Maurizio Zanella, fondatore di Ca' del Bosco, ha condiviso i ricordi degli esordi. Ha ricordato che, 60 anni fa, parlare di un grande vino in Lombardia avrebbe suscitato scetticismo. Ha evidenziato il lavoro di squadra svolto in tutta la regione, dalla Valtellina all'Oltrepò Pavese, sottolineando la straordinarietà di queste realtà. Ha descritto gli innumerevoli sacrifici fatti per raggiungere il successo, guardando indietro con orgoglio al percorso intrapreso





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