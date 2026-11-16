Eccidio coniugi a Serre, marito 88enne uccide moglie e tenta il suicidio

Tragedia a Serre nel Salernitano: un uomo di 88 anni avrebbe aggredito mortalmente la moglie ottantaduenne prima di tentare il suicidio. La badante dà l'allarme.

Una tragedia si è consumata nel comune di Serre, in provincia di Salerno, dove un anziano di 88 anni è accusato di aver ucciso la propria moglie, una donna di 82 anni costretta a letto. L'episodio ha avuto una conclusione drammatica quando l'uomo, dopo l'aggressione letale, ha tentato di togliersi la vita. A scoprire la scena del crimine è stata la badante della coppia, la quale, giungendo nell'abitazione, ha immediatamente allertato i soccorsi e le autorità competenti.

Dettagli dell'attacco e dinamiche investigative

Le indagini stanno cercando di ricostruire con precisione le azioni compiute dall'ottantottenne. Secondo le prime segnalazioni, il marito avrebbe aggredito la consorte utilizzando un'arma da taglio, causandone la morte immediata. L'anziana non ha potuto ricevere alcun aiuto, mentre l'aggressore si è ferito nel corso del suo tentativo di suicidio. Il personale del 118 è intervenuto per prestare le prime cure all'uomo ferito, che è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Eboli per le cure del caso.

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Sul luogo dell'accaduto sono giunti tempestivamente i carabinieri della compagnia di Eboli e il Nucleo investigativo di Salerno. Gli uomini della legge stanno effettuando i sopralluoghi necessari per raccogliere ogni possibile elemento probatorio. L'obiettivo primario delle forze dell'ordine è chiarire il movente preciso che ha spinto l'uomo a compiere tali atti e verificare se esistano precedenti o fattori scatenanti specifici nelle ultime ore di vita della coppia.

Ruolo della badante e posizione degli indagati

Il ruolo determinante è stato svolto dalla badante, che ha avuto la prontezza di agire e contattare immediatamente i numeri di emergenza. La sua testimonianza è fondamentale per comprendere il contesto in cui si sono svolti gli eventi. Per l'anziana donna di 82 anni, ormai non c'era nulla da fare, a conferma della gravità e della rapidità degli attacchi subiti. La scoperta tempestiva ha permesso però di mettere in salvo il marito ottantottenne, seppur in condizioni di grave ferita.

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Gli investigatori stanno interrogando i testimoni e analizzando le prove raccolte per capire se l'atto sia stato premeditato o frutto di un impulso improvviso. Non sono ancora noti eventuali conflitti familiari o situazioni di distress che hanno caratterizzato l'ambiente domestico prima del tragico evento. La figura del marito, ora sotto custodia per le indagini, resta al centro dell'attenzione delle autorità giudiziarie.

Conseguenze e prossimi passi delle indagini

La comunità locale è rimasta scioccata dalla notizia, con Serre nel Salernitano che affronta un lutto difficile. Le autorità stanno lavorando per garantire che ogni aspetto legale e investigativo venga trattato con la massima accuratezza. Si attendono gli esiti delle autopsie e delle analisi forensi per confermare le cause del decesso della donna e lo stato di salute dell'uomo.

La situazione richiede ancora molto tempo per essere interamente chiarita. Le forze dell'ordine hanno avviato le procedure standard per reati di questa gravità, assicurandosi che non vi siano altre vittime o persone a rischio. Il caso evidenzia l'importanza cruciale della vigilanza sui soggetti anziani e vulnerabili, con la badante che ha svolto una funzione di controllo essenziale per la sicurezza dei suoi assistiti.