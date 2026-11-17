Bernie Ecclestone 96 anni invita Lewis Hamilton 41 anni al ritiro. Critiche feroci a Ferrari strategia e Frederic Vasseur. Max Verstappen preferito a Leclerc.

La figura storica di Bernie Ecclestone, oggi 96 anni, torna a imporsi nel dibattito pubblico con interventi diretti e spietati sul mondo della Formula Uno. L'ex patron del mondiale motoristico non usa giri di parole nel valutare la carriera di sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, attualmente 41 anni, suggerendo apertamente che l'atleta britannico debba iniziare a pensare al suo ritiro dalle corse. Questa presa di posizione arriva in un contesto in cui la Ferrari appare in difficoltà e la gerarchia interna alla squadra è oggetto di aspre critiche.

Il giudizio di Ecclestone su Hamilton

Bernie Ecclestone ha dichiarato in un'intervista concessa ai canali tedeschi Rtl e Sky Sport che Hamilton sta entrando in un'età in cui dovrebbe smettere di correre. L'ex presidente del mondiale ha criticato aspramente l'atteggiamento del pilota britannico in pista, affermando che Lewis Hamilton comincia a lamentarsi e a "frignare" prima ancora di raggiungere la prima curva di ogni gara. Questa valutazione negativa del carattere del campione di silverstone sottolinea come Ecclestone ritenga che la spinta mentale necessaria per competere al vertice sia ormai diminuita.

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La crisi strategica della Scuderia Ferrari

Per quanto riguarda la Scuderia Ferrari, Bernie Ecclestone è convinto che la squadra avrebbe dovuto vincere il campionato del mondo nell'anno in corso, poiché disponeva dell'auto migliore sul piano delle prestazioni pure. Tuttavia, secondo l'ex magnate del motorsport, una serie enorme di errori strategici e una mancanza di leadership chiara tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno compromesso il potenziale del team italiano. Questa valutazione evidenzia come la componente tecnica non sia stata sufficiente a garantire i risultati sperati.

Il ruolo di Frederic Vasseur e la gerarchia

Bernie Ecclestone ha nuovamente toccato il nervo scoperto della gestione interna, riferendosi al 1993 quando convinse Gianni Agnelli, Cesare Romiti e Luca di Montezemolo a ingaggiare il francese Jean Todt come team principal. L'ex patron critica la troppa presenza italiana nei ruoli chiave e sostiene che l'attuale team principal della Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, sebbene sia una brava persona, non è all'altezza di dirigere un'istituzione complessa come il Cavallino Rampante. Secondo Ecclestone, la Ferrari necessita di una figura estremamente forte che pensi al team ventiquattr'ore su ventiquattro.

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L'intervento di Bernie Ecclestone evidenzia la necessità di una gerarchia netta nella Scuderia Ferrari. Il vecchio lupo del motorsport sostiene che sia preferibile avere un leader indiscusso e un secondo pilota competente che accetti il proprio ruolo, piuttosto che due piloti che lottano per il primato interno. Charles Leclerc è definito un "uomo Ferrari" da sempre, mentre Lewis Hamilton è visto come un esterno che ha tentato di cambiare le regole del gioco interno, ma ormai è troppo tardi per un successo simile.

Il dominance di Max Verstappen e il futuro di Antonelli

Quando viene chiesto di indicare il miglior pilota attuale del mondiale, Bernie Ecclestone non ha alcun dubbio e punta tutto su Max Verstappen, definito molto più forte dei suoi concorrenti diretti. Per quanto riguarda la nuova generazione, il veterano osserva con interesse il talento di Kimi Antonelli, riconoscendo che è sorprendente vedere un giovane della sua età capace di ottenere risultati di tale livello. Tuttavia, mette in guardia sul futuro del rookie italiano, scherzando sul fatto che sarà interessante vedere come crescerà nella sua nuova ruolo da campione del mondo tra molti anni.