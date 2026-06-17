Le notizie da sapere per iniziare la giornata: morto il cardinale Ruini, G7 e intesa tra Stati Uniti e Iran, omicidio a Napoli e altro.

Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è mercoledì 17 giugno 2026. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per sedici anni (dal 1991) alla guida della Conferenza episcopale italiana, incarico che ha ricoperto insieme a quello di Vicario per il Papa di Roma.

Ruini è stato una delle figure più eminenti nella storia della Chiesa. Punto di riferimento dei conservatori, vicino a Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI, è stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili ed era considerato un'eminenza grigia anche della politica. Nota la sua vicinanza a Berlusconi.

'Meglio criticati che irrilevanti', era stata la reazione di Ruini, in un'intervista degli anni passati alle critiche di chi accusava la Chiesa di eccessiva ingerenza negli affari pubblici. Oggi a Evian si tiene l'ultima giornata del G7 ed è possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Tra i due c'è stato un primo bilaterale, finito bene per il presidente ucraino.

'La Russia deve fare un accordo', ha detto il tycoon che pare convinto a intensificare le pressioni su Vladimir Putin. Lo stesso Trump ha dichiarato che 'presto potrebbero essere reintrodotte sanzioni sul petrolio russo', quelle che erano state temporaneamente revocate per far fronte alla crisi energetica provocata dal blocco di Hormuz. Il G7 fa anche da sfondo all'intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran regge nonostante le dichiarazioni contraddittorie sul contenuto della 'pagina e mezzo' del memorandum.

La sigla dell'accordo avverrà ufficialmente venerdì 19 giugno presso il resort di Bargenstock, vicino a Lucerna, in Svizzera. Al Arabiya intanto pubblica una copia del memorandum. Il documento include la fine della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, la revoca del blocco navale Usa nello e il ripristino del traffico marittimo da parte di Teheran 'ai livelli prebellici' entro trenta giorni, tenendo conto dei tempi necessari per lo sminamento della via marittima.

Il testo prevede inoltre che la Repubblica Islamica 'non produrrà mai armi nucleari', mentre 'il destino dell'uranio arricchito sarà affrontato adeguatamente' nei successivi negoziati tecnici. In attesa di questi ultimi, 'l'Iran manterrà l'attuale status quo e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni'. Rinviato in parte l'addio alla carta d'identità cartacea. La dismissione (indipendentemente dalla scadenza) col passaggio obbligatorio a quella elettronica era fissata per il 3 agosto, nell'ambito dell'adeguamento dell'Italia agli standard europei.

Il Consiglio dei ministri di martedì sera però ha deciso che le carte d'identità cartacee non ancora scadute 'manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi'. Nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, i Comuni potranno inoltre fornire un documento provvisorio. Omicidio a Napoli.

Un uomo di 48 anni, Antonio Mauro, è stato colpito a morte con colpi di arma da fuoco in via Pontenuovo, a pochi passi da via Cesare Rosaroll. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini. Nella sparatoria sarebbe rimasta ferita anche un'altra persona trasportata poi all'ospedale del mare. Non si conoscono le sue condizioni.

Località balneari più esclusive dell'estate 2026. I bollettini aggiornati quotidianamente dal ministero della Salute mostrano un progressivo aumento dei bollini gialli, che corrispondono a un livello di pre-allerta. Oggi interessano Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Domani sono attesi i primi cinque bollini di colore arancione.

Il decreto rimpatri volontari assistiti è legge. La norma prevede, dal 2026 al 2028, un compenso al rappresentante che fornisce assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito. Soppressa la condizione dell'effettiva partenza dello straniero per l'erogazione del compenso. È da chiarire la dinamica dell'incidente in cui è morta, sull'isola greca di Mikonos, un'italiana di 37 anni.

Si chiamava e con le amiche stava festeggiando l'addio al nubilato. Doveva infatti sposarsi sabato prossimo. Residente ad Agazzi, frazione alle porte di Arezzo, Sara aveva una bimba di tre anni e lavorava nella sede di Prada in Valdarno. È stata uccisa dal nipote diciassettenne con oltre venti coltellate, al collo e al torace.

Poi il ragazzo ha tentato di dare fuoco al corpo, infine l'ha caricato su una carriola e gettato in un fiume. I dettagli sulla barbarica fine dell'insegnante uccisa giovedì scorso a San Stino di Livenza (Vicenza), sono emersi col ritrovamento del corpo. Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto in Costituzione. Il Granducato diviene il secondo Stato al mondo dopo la Francia a formalizzare l'inserimento della libertà di abortire nella carta fondamentale





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