Echenagucía scarcerato Venezuela: Farnesina annuncia il rimpatrio dell'italiano

Daniel Echenagucía lascia il Venezuela dopo due anni e mezzo. Antonio Tajani celebra la scarcerazione facilitata dalla Croce Rossa.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, noto come Farnesina, ha confirmed la scarcerazione di Daniel Echenagucía, cittadino italiano con doppia nazionalità italo-venezuelana. L'uomo è stato accolto presso il Consolato Generale d'Italia a Caracas dopo quasi due anni e mezzo di detenzione in un centro penitenziario di massima sicurezza nel Venezuela. Le autorità italiane comunicano che Daniel Echenagucía lascerà presto il Paese in seguito al suo rilascio.

Dettagli sulla scarcerazione in Venezuela

Il processo di liberazione è stato reso possibile grazie all'intervento del Comitato Internazionale della Croce Rossa, identificato nell'acronimo Cicr. Un team specializzato del Cicr ha effettuato un check-up medico completo per verificare le condizioni psico-fisiche di Daniel Echenagucía dopo la lunga permanenza in carcere. La Farnesina sottolinea come la collaborazione con questa organizzazione abbia facilitato il rilascio del connazionale, garantendone la sicurezza e il benessere prima della partenza.

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Reazione del Ministro Tajani e ruolo Farnesina

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso apprezzamento per la scarcerazione del cittadino italiano attraverso il social network X. Antonio Tajani ha precisato che l'Italia segue da vicino i passi avanti intrapresi dalle autorità venezuelane negli ultimi mesi per risolvere la situazione di Daniel Echenagucía. Il Ministero conferma la propria disponibilità ad accompagnare, anche come membro dell'Unione Europea, il processo di riconciliazione in atto nel Paese sudamericano.

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Prospettive future e transizione democratica

L'obiettivo dichiarato delle istituzioni italiane è supportare una transizione pienamente democratica in Venezuela. La posizione del governo italiano rimane ferma nel voler accompagnare il processo di riconciliazione nazionale, visto come un passaggio cruciale per la stabilità della regione. L'attenzione resterà alta sulle azioni intraprese dalle autorità locali nei prossimi mesi, con un monitoraggio costante della situazione da parte del Consolato di Caracas.