Economia Circolare: Italia Primato 21% ma Criticità Plastiche

L'Italia guida l'Europa per circolarità al 21% secondo il report Assoambiente, ma la crisi della plastica e i costi elevati pongono sfide strutturali al sistema.

Il sistema economico nazionale mostra dati di eccellenza nella gestione delle risorse, confermando una posizione di leadership continentale nonostante le emergenze operative. La fotografia è contenuta nel report 'I Rifiuti in Numeri 2026', realizzato da Assoambiente e presentato ufficialmente a Rimini durante la fiera Ecomondo. L'analisi mette in luce i risultati concreti raggiunti nel decennio recente, evidenziando un modello produttivo innovativo ma ancora vulnerabile alle criticità specifiche del settore del riciclo.

Dati Circolarità Italia Supera Media UE

Lo Stato membro europeo registra un tasso di circolarità superiore al 21%, quasi il doppio della media continentale che si ferma al 12,2%. Questa eccellenza posizionerebbe il Paese al secondo posto nella classifica europea, superato soltanto dai Paesi Bassi con il 27,2%. Il risultato è particolarmente significativo per un'area geografica caratterizzata da una limitata disponibilità naturale di materie prime e da un apparato manifatturiero orientato alla trasformazione industriale.

Also read Carnimeo (Ecopneus): 'Con il libro 'Tracce' raccontiamo le storie dell'economia circolare'

Ogni anno l'economia italiana utilizza 777 milioni di tonnellate di materiali, un volume sostanzialmente stabile nell'ultimo decennio. Di questi, 642 milioni sono materie prime vergini e 135 milioni provengono dal riciclo. La dipendenza dalle importazioni resta elevata: 300 milioni di tonnellate di materie prime vergini, pari a circa il 46% del totale, provengono dall'estero, soprattutto per quanto riguarda i combustibili fossili.

Struttura Rifiuti Urbani e Speciali

Nel 2024 l'Italia ha prodotto complessivamente 202 milioni di tonnellate di rifiuti, di cui 29,9 milioni di rifiuti urbani e 172,1 milioni di rifiuti speciali. La produzione di rifiuti urbani è rimasta sostanzialmente stabile nell'ultimo decennio, mentre quella dei rifiuti speciali è aumentata sensibilmente, passando dai 134,4 milioni del 2014 agli attuali 172,1. Oltre la metà dei rifiuti speciali proviene dalle attività di costruzione e demolizione, mentre il 23,1% deriva dal trattamento dei rifiuti e il 15,9% dalle attività manifatturiere.

Advertisement

Sul fronte dei rifiuti urbani, l'Italia ha compiuto importanti progressi nella raccolta differenziata, passata dal 45,2% del 2014 al 67,7% del 2024, per un totale di 20,3 milioni di tonnellate raccolte separatamente. Il tasso di riciclo effettivo si attesta, però, al 52,3%. Una distanza di oltre 15 punti percentuali rispetto alla raccolta differenziata che mette in evidenza la necessità di migliorare la qualità dei materiali raccolti e l'efficienza dei processi di selezione.

Costi Gestione e Impatto Economico

Il costo della gestione dei rifiuti continua a crescere, creando pressione sui budget familiari e aziendali. Per le famiglie italiane ha raggiunto in media i 340 euro annui, mentre per le imprese supera complessivamente i 20 miliardi di euro. Questi numeri evidenziano come, nonostante i progressi compiuti, l'economia nazionale non abbia ancora raggiunto un effettivo disaccoppiamento tra attività produttive e generazione di rifiuti speciali.

A incidere sul divario tra raccolta e riciclo sono la presenza di materiali impropri nelle raccolte e gli scarti generati dalle attività di selezione. Un'altra criticità riguarda il ricorso alla discarica, cui viene ancora destinato il 14,8% dei rifiuti urbani, a fronte dell'obiettivo europeo di scendere al 10% entro il 2035. Il recupero energetico interessa invece una quota inferiore al 20% dei rifiuti urbani.

Esportazioni Scarti e Recupero Energetico

Il volume dei rifiuti esportati è significativo: 6,4 milioni di tonnellate nel 2024, pari a circa il 3% della produzione complessiva. Di questi, 5,1 milioni di tonnellate sono rifiuti speciali e 1,3 milioni sono rifiuti urbani. Queste esportazioni mettono in luce le carenze strutturali della rete impiantistica nazionale e la necessità di investimenti locali per il trattamento.

Advertisement

Il recupero energetico dai rifiuti urbani produce l'equivalente del 3,6% dei consumi elettrici nazionali. Un dato che sottolinea come l'economia circolare non possa basarsi esclusivamente sull'aumento del riciclo, ma debba prevedere anche un utilizzo più efficiente delle risorse e una progressiva riduzione del consumo di combustibili fossili.