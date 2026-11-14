Economia familiare in Lombardia: l'85% dichiara un peggioramento rispetto a un anno fa

Un questionario sulle famiglie lombarde registra un calo del tenore di vita percepito, con spesa, bollette e trasporti tra le voci più pesanti. Intanto la Cgil proclama uno sciopero generale per il 20 novembre.

La situazione economica delle famiglie lombarde si è deteriorata nell'ultimo anno, secondo un questionario che rileva come l'85% degli intervistati dichiari un peggioramento rispetto a un anno fa. Il dato descrive un clima di incertezza che attraversa il bilancio domestico di molte famiglie della Lombardia, con costi quotidiani sempre più difficili da comprimere.

Nel dettaglio, per il 51% degli intervistati il peggioramento è avvenuto in parte, mentre per il 29% è stato marcato. Accanto a questi dati, una quota del 32% si dichiara per nulla sicura della propria condizione economica, a conferma di una preoccupazione che non riguarda soltanto l'immediato ma anche i mesi a venire.

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Spesa, bollette e trasporti pesano di più sulle famiglie

Il carrello della spesa, le bollette, i trasporti e le cure mediche sono le voci che pesano maggiormente sul bilancio delle famiglie lombarde. Sono questi i costi che, secondo il questionario, incidono soprattutto sul peggioramento percepito negli ultimi dodici mesi.

Il quadro che emerge dalle risposte mostra preoccupazioni che attraversano la vita di ogni giorno: dalla spesa necessaria a riempire il frigorifero alle bollette da pagare, fino alla necessità di spostarsi e di affrontare eventuali spese mediche. Sono voci difficili da ridurre e che, sommate tra loro, rendono più incerto il bilancio familiare.

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Una parte consistente degli intervistati non si sente affatto in grado di mantenere il tenore di vita attuale nel prossimo anno. Tra i lombardi coinvolti dal questionario è ampia anche la quota di chi non ritiene di poter conservare le proprie abitudini di spesa.

Cgil Lombardia proclama lo sciopero generale del 20 novembre

La Cgil ha proclamato uno sciopero generale per il 20 novembre, e la segretaria generale di Cgil Lombardia, Valentina Cappelletti, lo presenta come uno strumento di mobilitazione collettiva. Il sindacato indica la data come appuntamento centrale della propria iniziativa.

Cappelletti sostiene che lo sciopero rappresenti un efficace moltiplicatore delle energie personali, ovvero un modo per trasformare le difficoltà individuali in un'azione condivisa. La posizione della sindacalista lombarda si inserisce in un contesto in cui il tema del potere d'acquisto e del costo della vita è al centro del dibattito pubblico.

Il richiamo alla mobilitazione arriva mentre il questionario fotografa un peggioramento già diffuso tra le famiglie della regione. Le due notizie, pur provenendo da fonti diverse, convergono su una stessa preoccupazione: la tenuta economica dei nuclei familiari nel medio periodo.

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Famiglie lombarde tra spese fisse e prossimo appuntamento

Le famiglie lombarde si trovano a gestire spese fisse e variabili con margini sempre più ridotti, e il questionario indica che molte non sono sicure di riuscire a mantenere il proprio stile di vita. Il cambiamento riguarda in primo luogo la spesa alimentare, le bollette e gli spostamenti quotidiani.

Il prossimo passaggio indicato dal quadro è lo sciopero generale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre, data su cui il sindacato sta costruendo la propria mobilitazione. Per i cittadini, l'appuntamento rappresenta un momento in cui le preoccupazioni economiche emerse dal questionario potranno trovare una forma pubblica di espressione.