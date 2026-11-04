Economia Lazio: Bankitalia conferma crescita trainata da investimenti pubblici e occupazione

Report Bankitalia: il Lazio registra tassi di crescita superiori alla media nazionale grazie a lavori pubblici e calo disoccupazione al 5,3%.

Il report annuale di Bankitalia evidenzia una dinamica economica nel Lazio nettamente superiore alla media nazionale, sostenuta da una solida espansione del tessuto imprenditoriale locale. La regione registra una crescita trainata principalmente dall'aumento degli investimenti in opere pubbliche e da un mercato del lavoro in forte miglioramento, con un tasso di disoccupazione sceso al 5,3%, ben al di sotto dell'8,5% medio italiano.

Crescita imprese e investimenti pubblici

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Il 90% delle aziende regionali prevede di chiudere l'anno in utile, un dato che riflette la resilienza del tessuto produttivo locale di fronte alle turbolenze macroeconomiche globali. Il fattore determinante per questo risultato positivo risiede nella forte espansione del settore delle costruzioni e dei servizi, dove gli investimenti pubblici sono aumentati di circa 25 punti percentuali rispetto agli anni precedenti.

Questa spinta degli investimenti pubblici ha agito da volano per l'intera economia regionale, creando indotto e stimolando la domanda di lavoro qualificato. Il comparto dei servizi, in particolare, ha mostrato una dinamica positiva, contribuendo significativamente al saldo complessivo delle attività economiche e garantendo stabilità ai flussi di cassa delle piccole e medie imprese locali.

Occupazione in calo e salari in aumento

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I dati sul mercato del lavoro confermano un trend positivo, con il tasso di disoccupazione regionale attestato al 5,3% nel periodo considerato. Questo risultato si distacca nettamente dalla media nazionale che, nello stesso lasso temporale, ha registrato un tasso di disoccupazione pari all'8,5%, evidenziando un divario strutturale a favore del Lazio che si sta progressivamente riducendo ma rimane significativo.

Parallelamente, è registrato un aumento dei salari medi, sebbene l'impatto reale sui redditi delle famiglie sia stato modulato dall'inflazione. I compensi nominali sono cresciuti, offrendo un margine di tutela contro l'erosione del potere d'acquisto, anche se il tasso di inflazione regionale, stimato al 2,9% in media tra gennaio e settembre, ha eroso parte dei guadagni reali ottenuti dai lavoratori.

Impatto inflazione e settore turistico

L'inflazione ha rappresentato l'unico punto critico nella performance economica del Lazio, con un tasso medio del 2,9% che, seppur contenuto rispetto ad altri contesti internazionali, ha comunque inciso sui costi delle famiglie e delle imprese. La crescita dei prezzi ha frenato l'aumento reale dei salari, che si è limitato allo 0,5%, a fronte di una media nazionale del 0,7%, creando una situazione di compressione dei margini di bilancio per i nuclei familiari.

Nel settore turistico, invece, si osservano segnali di raffreddamento, con i pernottamenti che diminuiscono del 4% e la spesa dei turisti stranieri che si riduce del 3%. Questo rallentamento riporta i flussi turistici ai livelli pre-pandemia, evidenziando come la crescita economica regionale non sia uniforme ma dipenda fortemente dai cicli degli investimenti infrastrutturali e non solo dal turismo internazionale.