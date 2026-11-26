Marcel Fratzscher del DIW prevede crescita oltre l'1% ma avverte rischi enormi per la Germania sotto l'administration Trump e nuovi dazi.

Marcel Fratzscher, presidente dell'Istituto tedesco per la ricerca economica ( DIW), ha espresso gravi preoccupazioni riguardo alla futura stabilità economica della Germania, invitando il paese a prepararsi per due anni particolarmente difficili. Questa valutazione avviene a Berlino, il 26 novembre 2025, subito dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l'introduzione di nuove tariffe doganali, creando un'atmosfera di incertezza che potrebbe influenzare negativamente la ripresa nazionale.

Impatto delle Tariffe USA sull'Economia

I nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti generano un significativo clima di incertezza che grava direttamente sull'economia tedesca, con possibili ripercussioni sulla crescita attesa per il 2027. Fratzscher ha previsto che la crescita economica tedesca per il prossimo anno si manterrà sopra l'1,0%, ma ha sottolineato come i numeri potrebbero rivelarsi più deboli rispetto alle speranze attuali. Il presidente del DIW ha aggiunto che la Germania assume come base di partenza che l'accordo di Turnberry, il quale stabilisce un tetto massimo del 15% sulle tariffe doganali statunitensi, venga rispettato.

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Scetticismo verso le Promesse Trump

Nonostante la fiducia formale nell'accordo, Marcel Fratzscher ha dichiarato esplicitamente che non farebbe mai affidamento sul presidente Donald Trump nel mantenere le sue promesse pubbliche. L'esperto ha avvertito che, durante l'intera durata della presidenza americana, la Germania deve prepararsi a un'escalation continua da parte degli Stati Uniti, ripetuta più volte. Questo atteggiamento scettico riflette una preoccupazione profonda per la stabilità delle relazioni commerciali bilaterali nel lungo periodo, che potrebbe erodere la fiducia degli investitori internazionali.

Altri Rischi Geopolitici ed Economici

Oltre alle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, Marcel Fratzscher ha evidenziato che i rischi per l'economia tedesca rimangono enormi e multifattoriali. Tra le minacce citate figurano una possibile escalation dei conflitti bellici in Medio Oriente e in Ucraina, che potrebbero destabilizzare ulteriormente i mercati globali. Inoltre, l'aumento dei costi energetici, i conflitti politici interni al paese e una disputa commerciale in corso che coinvolge direttamente la Cina e gli Stati Uniti costituiscono altri fattori critici da monitorare attentamente.

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Investimenti Privati e Vincoli Domestici

Il ministro delle Finanze Lars Klingbeil ha dichiarato che il 2027 deve essere l'anno dedicato agli investimenti privati, una visione che Marcel Fratzscher non condivide pienamente, definendola poco realistica. Le imprese stanno investendo poco in Germania a causa di un contesto di incertezza generale e di condizioni strutturali difficili. Fratzscher ha elencato come ostacoli principali le tasse elevate, la regolamentazione complessa, la burocrazia eccessiva e la persistente carenza di manodopera qualificata, che frenano la dinamica economica interna.

Prospettive per la Banca Centrale Europea

Marcel Fratzscher ha affermato che la Banca centrale europea dovrà aumentare i tassi di interesse nei prossimi dodici mesi per proteggere la propria credibilità e scongiurare una spirale salari-prezzi, sebbene non possa influenzare i prezzi dell'energia causati dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Se Pablo Hernández de Cos fosse confermato come prossimo presidente della BCE, Fratzscher si aspetta due o forse tre interventi sui tassi nel corso del prossimo anno. Ha descritto Hernández de Cos come un uomo molto astuto con grande esperienza in questa posizione, altamente competente come economista, suggerendo un approccio cauto ma determinato per la politica monetaria continentale.