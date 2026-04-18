Ecovacs presenta i nuovi DEEBOT X12: Rivoluzione nella pulizia con FocusJet e design potenziato

I nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs DEEBOT X12 introducono la tecnologia FocusJet per le macchie ostinate, un rullo di lavaggio esteso e sistemi avanzati per la pulizia dei bordi e la gestione dei tappeti. Disponibili nelle versioni Omni e Omni Cyclone, offrono ricarica ultra-rapida e stazioni multifunzione.

I nuovi robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT X12 , disponibili nelle varianti PRO Omni e Omni Cyclone, rappresentano un significativo passo avanti nella tecnologia domestica automatizzata. Il cuore di questa innovazione risiede nel sistema di lavaggio a rullo potenziato, caratterizzato da un rullo esteso fino a 27 cm, oltre il 50% più lungo rispetto ai modelli precedenti.

Questa maggiore lunghezza permette una copertura più ampia del pavimento ad ogni passaggio, mentre un sistema avanzato si occupa del risciacquo del rullo stesso. Una caratteristica cruciale per le case con tappeti è il sollevamento automatico del rullo di 15 mm in presenza di queste superfici, accompagnato dall'estensione di un apposito scudo in plastica. Questo meccanismo impedisce il contatto diretto tra il rullo bagnato e le fibre del tappeto, preservandone l'integrità e prevenendo l'umidità indesiderata. L'efficienza nella pulizia lungo i bordi e attorno agli ostacoli è garantita dal sistema TrueEdge 3.0 Extreme, che impiega un rullo su un cuscino d'aria per un adattamento in tempo reale ai contorni del pavimento. A ciò si aggiunge il sensore TrueEdge 3D 2.0, che consente al robot di operare con estrema precisione anche in spazi ristretti, negli angoli acuti di 90 gradi e in presenza di bordi irregolari o oggetti difficili da navigare. Il sistema di aspirazione, battezzato BLAST, è stato progettato per massimizzare la potenza, con Ecovacs che promette prestazioni di aspirazione eccezionali. Questa tecnologia integra la spazzola principale, una ventola dedicata a generare un flusso d'aria laterale potenziato e una struttura a doppio cuscinetto. Quest'ultima è specificamente concepita per ridurre drasticamente l'aggrovigliamento di capelli e peli, minimizzando così la necessità di interventi di manutenzione manuale da parte dell'utente. Tuttavia, la vera novità che distingue i DEEBOT X12 è la tecnologia FocusJet. Questa innovazione, attivata dal rilevamento di macchie secche o residui ostinati sul pavimento, eroga getti d'acqua mirati per pre-ammorbidire o sciogliere lo sporco più tenace prima che il robot proceda alla pulizia vera e propria. Il processo di pulizia con FocusJet si articola in tre fasi distinte: inizialmente, vengono aspirati i detriti asciutti; successivamente, il robot dirige i getti d'acqua frontali sulle aree macchiate; infine, la pulizia viene completata impiegando il rullo, che opera ad alta velocità con movimenti a griglia per una rimozione completa dello sporco ammorbidito. A completare l'esperienza utente, vi è un sistema di ricarica ultra-veloce, capace di ripristinare il 13% della carica della batteria in soli tre minuti. Questo permette di affrontare la pulizia di spazi molto ampi senza subire lunghe interruzioni dovute alla ricarica, garantendo una maggiore continuità operativa. Entrambe le varianti, Omni e Omni Cyclone, integrano una stazione base multifunzionale che, una volta terminata la pulizia, lava automaticamente il mocio del rullo con acqua pulita riscaldata. L'acqua sporca viene poi scaricata rapidamente per prevenire contaminazioni e odori sgradevoli. La distinzione principale tra i due modelli risiede nella gestione del rifiuto secco: la versione Omni Cyclone è dotata di una tecnologia integrata nella stazione che adotta un sistema di aspirazione ciclonica per svuotare il serbatoio dei detriti raccolti dal DEEBOT. Questo sistema promette un notevole risparmio, stimato in circa 25 sacchetti per la polvere in un arco di cinque anni, riducendo l'impatto ambientale e la frequenza degli interventi di svuotamento del serbatoio. I nuovi DEEBOT X12 sono già disponibili per l'acquisto sullo store Amazon di Ecovacs e presso rivenditori autorizzati come MediaWorld. Per quanto riguarda la variante OmniCyclone, è possibile beneficiare di un'offerta speciale fino al 29 aprile, con uno sconto di 150€. Questa promozione rende l'acquisto di un robot aspirapolvere di ultima generazione ancora più conveniente, incoraggiando l'adozione di tecnologie avanzate per la gestione domestica. La disponibilità futura è prevista anche presso Unieuro, ampliando ulteriormente le opzioni d'acquisto per i consumatori interessati. Questi robot non solo migliorano l'efficienza della pulizia grazie a tecnologie avanzate come il rullo esteso, il sistema TrueEdge e FocusJet, ma offrono anche un'esperienza utente semplificata grazie alla stazione multifunzionale e alla ricarica rapida. La variante Omni Cyclone, in particolare, affronta il tema della gestione dei rifiuti in modo innovativo, combinando praticità ed ecologia. La combinazione di prestazioni superiori, design intelligente e funzionalità avanzate posiziona i DEEBOT X12 come una soluzione di punta nel mercato dei robot domestici intelligenti, pronti a rispondere alle esigenze più complesse dei consumatori moderni che cercano comfort e pulizia impeccabile. Le promozioni attuali e la futura espansione della rete vendita sottolineano l'impegno di Ecovacs nel rendere queste tecnologie all'avanguardia accessibili a un pubblico sempre più vasto, garantendo al contempo un'esperienza utente completa e soddisfacente





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