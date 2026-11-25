Ecuador's Interior Minister confirms productive talks with the US Defense Secretary regarding joint military operations, following a temporary suspension by Washington.

L'Ecuador e gli Stati Uniti hanno confermato l'importanza delle loro relazioni militari strategiche nonostante una recente pausa nei joint operations. Il ministro dell'Interno ecuadoriano, John Reimberg, ha dichiarato durante un'intervista radiofonica che i colloqui con il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, si sono concentrati sulla revisione delle operazioni nel paese. L'incontro ha avuto come scopo principale determinare i prossimi passi da intraprendere e identificare le specifiche necessità operative del governo ecuadoriano. Reimberg ha definito le trattative come altamente produttive, sottolineando la resilienza del partenariato bilaterale.

Revisione Strategica e Piano d'Azione

Le discussioni tenutesi la scorsa settimana tra il ministro Reimberg e il Segretario Hegseth hanno messo in luce la necessità di un chiarimento immediato sulle procedure operative. L'Ecuador ha affermato di disporre di un "piano d'azione consolidato" con gli Stati Uniti per gestire le sfide di sicurezza nel territorio sudamericano. Questa dichiarazione è stata rilasciata in risposta a recenti reportages che indicavano una temporanea sospensione delle attività congiunte. Il governo di Quito ha sottolineato la volontà di mantenere un dialogo aperto per risolvere eventuali discrepanze operative.

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Sospensione e Indagini su Operazioni Letali

Il contesto di queste conversazioni è stato segnato da un rapporto del New York Times, pubblicato martedì, che ha annunciato la pausa delle operazioni militari congiunte. Gli Stati Uniti hanno interrotto temporaneamente la cooperazione mentre Washington conduceva un'indagine approfondita su un'operazione letale condotta dalle forze ecuadoriane. Il ministro Reimberg ha respinto le tentativi di danneggiare relazioni che hanno "prodotto così tanti risultati positivi". La sospensione è stata presentata come una misura cautelare necessaria per garantire la conformità agli standard internazionali e la trasparenza nelle azioni militari.

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Lotta al Narco-terrorismo e Fase Operativa

Il presidente Daniel Noboa aveva annunciato a marzo l'intenzione dell'Ecuador di condurre operazioni congiunte con gli Stati Uniti e altri alleati internazionali. Questa iniziativa è stata descritta dal capo dello stato come "una nuova fase" nella lotta contro il narcoterrorismo e l'estrazione mineraria illegale nel paese. L'aderenza a questo piano strategico è fondamentale per contrastare le organizzazioni criminali che operano nella regione. Le autorità ecuadoriane hanno ripetutamente sottolineato che la cooperazione con gli alleati occidentali è un pilastro essenziale della sicurezza nazionale.

Prospettive Future e Accordo Bilaterale

Nonostante le tensioni temporanee, le autorità ecuadoriane mantengono una posizione ferma sulla continuazione della partnership con gli Stati Uniti. Il ministro Reimberg ha invitato a non permettere a soggetti esterni di compromettere i legami che hanno portato a successi concreti nella sicurezza. La revisione delle operazioni attualmente in corso mira a rafforzare i meccanismi di coordinamento tra le due nazioni. I prossimi passi definiranno l'entità del supporto tecnico e logistico che Washington fornirà a Quito per le missioni future nel settore della difesa e dell'ordine pubblico.