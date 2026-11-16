Crew of Negra Francisca Duarte II files lawsuit in Pittsburgh against Trump administration for March Pacific drone attack. Seeks damages and end to lethal strikes.

Un gruppo di pescatori ecuadoriani ha intentato una causa legale negli Stati Uniti contro l'amministrazione del presidente Donald Trump, rivendicando danni per un attacco aereo avvenuto nell'Oceano Pacifico. L'incidente, che ha coinvolto la nave Negra Francisca Duarte II, ha causato l'affondamento del battello e ha ferito diversi membri dell'equipaggio durante i mesi di marzo. La denuncia è stata depositata lunedì presso un tribunale federale nella città di Pittsburgh, in Pennsylvania.

Dettagli Legali e Richieste di Risarcimento

La causa, presentata a nome dell'equipaggio della Negra Francisca Duarte II, cerca principalmente un risarcimento economico per i danni subiti alla proprietà e alle persone. Oltre al denaro, gli attori richiedono un ordine del tribunale che imponga agli Stati Uniti di cessare immediatamente gli attacchi letali contro le imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico. La domanda di giustizia si estende anche ad altre forme di riparazione che il giudice potrebbe ritenere appropriate per l'accaduto.

Also read Demi Moore compie 64 anni: la festa con figlie e nipotina (assente l'ex marito Bruce Willis), la scritta con palloncini e i biscotti con le sue foto

Il documento ufficiale presentato in tribunale chiarisce che il gruppo cerca di ottenere qualsiasi altra misura che il sistema giudiziario americano consideri giusta. Questa decisione legale nasce dalla necessità di ottenere giustizia per un evento che gli avvocati definiscono senza precedenti e profondamente ingiusto. L'obiettivo è fermare una pratica che l'equipaggio considera illegale e pericolosa per la vita umana in mare aperto.

Narco-Terrorismo e Controversie sulla CIA

Il governo degli Stati Uniti ha assunto la responsabilità degli attacchi aerei contro quelli che definisce "narco-terroristi" nel Pacifico, inquadrando le operazioni nell'ambito dell'Operazione Southern Spear. Tuttavia, le autorità americane hanno dichiarato di non avere informazioni specifiche sull'attacco alla Negra Francisca Duarte II e ad altre due imbarcazioni ecuadoriane affondate all'inizio dell'anno. Questa posizione crea una discrepanza significativa con le accuse avanzate dai pescatori.

Advertisement

La stampa internazionale ha segnalato complesse dinamiche dietro queste operazioni. Il Washington Post ha riferito ad agosto che diverse di queste navi erano state prese di mira nell'ambito di un programma segreto della CIA. Questa informazione aggiunge un ulteriore livello di complessità politica alla controversia, suggerendo che le azioni militari potrebbero non essere sempre trasparenti o conformi alle normali procedure militari pubbliche.

Il Resoconto dell'Attacco aereo e della Fuga

La denuncia descrive dettagliatamente come due droni armati lanciati da una nave operata dagli Stati Uniti abbiano attaccato la barca ecuadoriana, incendiandola e causando gravi ustioni a due dei sedici membri dell'equipaggio. I pescatori hanno riferito di essere stati costretti a gettarsi in mare per salvarsi la vita, trovando poi rifugio in piccole barche di emergenza. La scena è stata descritta come drammatica e violenta, con il fuoco che divorava la struttura del battello.

Dopo la fuga iniziale, l'equipaggio si è diretto verso quella che credeva essere una nave per la pesca del tonno vicina. Invece, sono stati intercettati da uomini armati che parlavano inglese e indossavano uniformi di stile militare. Questa intercettazione ha segnato l'inizio di un lungo periodo di detenzione e trasferimento marittimo per il gruppo di pescatori.

Detenzione e Conseguenze Umane

I pescatori ecuadoriani sono stati successivamente trasferiti su una nave salvadoregna che li ha trasportati per sette giorni fino a un porto in El Salvador. Il capitano della nave affondata, Hernan Flores, ha dichiarato a Reuters che hanno filetto la causa perché la barca era tutto ciò che possedevano e perché non hanno ricevuto aiuto dal governo ecuadoriano. Ha sottolineato che, per grazia di Dio, sono ancora vivi nonostante i danni inflitti.

Advertisement

Flores ha aggiunto di avere prove sufficienti per dimostrare gli effetti duraturi dell'attacco sui sedici membri dell'equipaggio. Le conseguenze non sono solo fisiche, ma anche economiche e psicologiche, dato che la perdita della barca significa la perdita del sostentamento. La situazione evidenzia la vulnerabilità di questi lavoratori di fronte a potenze militari soverchianti.

Contesto Regionale e Statistiche Militari

Da fine agosto a metà settembre, il Comando Sud degli Stati Uniti ha dichiarato di aver intercettato e affondato almeno otto imbarcazioni ecuadoriane nel Pacifico, accusandole di essere punti di rifornimento per trafficanti di droga collegati alla gang Los Choneros. Le navi coinvolte trasportavano complessivamente circa 160 membri dell'equipaggio. Di questi, 56 sono stati rilasciati senza accuse su ordine del tribunale e 40 sono stati assolti per mancanza di prove.

Nonostante le assazioni, 50 persone sono ancora in attesa di processo e 14 non sono state formalmente accusate, secondo un rapporto di Human Rights Watch. La causa attuale sostiene che gli Stati Uniti abbiano effettuato settantuno attacchi simili in tutto il Pacifico e i Caraibi, uccidendo almeno 235 persone dall'inizio del 2025. Il avvocato del gruppo, Jorge Chiriboga, ha affermato che l'impunità non può essere accettata in tali contesti globali.