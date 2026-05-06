Eddie Brock e Nicole Mazzoccato: emozioni, Sanremo e la proposta di matrimonio

Eddie Brock riflette sul suo percorso a Sanremo e sul gesto di Sal Da Vinci, mentre Nicole Mazzoccato racconta l'inaspettata proposta di matrimonio di Armando Anastasio e i dettagli del loro amore.

Eddie Brock , dopo l'ultimo posto a Sanremo , ha condiviso le sue riflessioni sul gesto di Sal Da Vinci che lo ha particolarmente colpito. L'artista ha dichiarato: 'Amici?

Scartato due volte, giustamente. Oggi sono felice'. Intanto, Nicole Mazzoccato, ancora adrenalinica, racconta ai suoi followers le emozioni vissute qualche giorno fa, quando il compagno Armando Anastasio si è inginocchiato ai suoi piedi chiedendola in sposa. Alla domanda 'Te lo aspettavi?

', ha risposto: 'Allora, proprio proprio in quel momento lì, no. Ma nella giornata avevo captato che c’era qualcosa di strano. Era particolarmente agitato e in più se n’era uscito con una frase che lì ho detto: ‘Mmm, questa cosa mi puzza…’. Lui è la classica persona che se ne frega altamente delle foto.

Infatti nel suo profilo appare così, proprio obbligato, palesemente obbligato a fare le foto, tipo Natale, Pasqua… questi momenti qua. Altrimenti, cioè, proprio se può sfuggire, sfugge. E arrivati dalla chiesa, io dico: ‘Vabbè, sapete che c’è? Facciamo subito le foto per ricordo, in modo tale che poi ognuno è libero’.

‘No! Le foto si fanno dopo, dopo che uno ha finito di mangiare! ’. Io lo guardo e dico: ‘Ma no, ci sono i bambini, i bambini poi vogliono andare a dormire… i nostri figli vanno a dormire, oppure si sporcano.

Per carità, non è che dobbiamo essere dei damerini, però ho detto: ‘Un minimo, è un ricordo’.

‘No! Le foto dopo! ’. E c'era poi un dettaglio: ‘Tre anni fa, trovai l’anello!

Perché facendo il trasloco, lui si dimenticò l’anello a casa e io, sistemando tutto, trovai l’anello. E lui poi ovviamente mi disse: ‘Sì, era tutto organizzato, dovevamo andare…’, però lui dovette scappare perché doveva iniziare a fare gli allenamenti, anzi il ritiro con una nuova squadra e quindi, ahimè, niente, non poté più fare la proposta’.

La giovane famiglia vive a Salerno a seguito del cambio di maglia di Armando che dal Catania è passato alla Salernitana e sono pronti a diventare marito e moglie. Ricevi ogni venerdì, direttamente nella tua mail, i titoli migliori della settimana. Iscriviti alla newsletter e dimentica le lunghe ricerche per scegliere cosa guardare: da oggi ci pensiamo noi





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