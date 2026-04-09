Eddy Merckx di nuovo in sala operatoria: il Cannibale afflitto da una persistente infezione all'anca

Eddy Merckx, icona del ciclismo, è stato ricoverato in ospedale e dovrà affrontare il settimo intervento all'anca a causa di un'infezione ricorrente. Il campione belga, 80 anni, è stanco di questa situazione che dura da tempo. I medici cercano di identificare le cause dell'infezione.

Eddy Merckx , leggenda del ciclismo mondiale, è stato ricoverato in ospedale e si prepara a subire il suo settimo intervento chirurgico all'anca a causa di un'infezione persistente. L'annuncio, che ha scosso il mondo dello sport, rivela un calvario che dura da tempo per l'80enne campione belga, soprannominato ' Il Cannibale '. I problemi fisici di Merckx sono iniziati con una caduta in bicicletta nel dicembre 2024, incidente che ha dato il via a una serie di interventi chirurgici.

La situazione si è ulteriormente complicata a causa di un'infezione ricorrente, le cui cause restano ancora misteriose per i medici, rendendo il recupero particolarmente difficile. In una delle precedenti operazioni, i medici hanno dovuto sostituire la protesi iniziale, che era stata precedentemente fissata in modo non corretto. Nonostante i numerosi tentativi di guarigione, l'infezione ha continuato a ripresentarsi, resistendo alle terapie antibiotiche, aggravando la condizione di Merckx e portando a un nuovo intervento. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i fan e gli appassionati di ciclismo, che hanno espresso la loro solidarietà e augurato al campione una pronta guarigione. \Le parole di Eddy Merckx, rilasciate al giornale fiammingo Het Laaste Nieuws, testimoniano la sua stanchezza e frustrazione di fronte a questa situazione che si protrae nel tempo. 'Dato che provavo molto dolore, sono stato ricoverato lunedì scorso - ha dichiarato Merckx -. I medici non riescono a trovare la causa di questa infezione e, visto che gli antibiotici non sono molto efficaci, mi opereranno nuovamente lunedì prossimo. Ne ho abbastanza'. La resilienza e la determinazione che lo hanno contraddistinto durante la sua straordinaria carriera agonistica sono messe a dura prova in questo momento delicato. L'ex ciclista, simbolo di coraggio e spirito di sacrificio, si trova ora ad affrontare una battaglia personale contro una condizione clinica complessa e debilitante. La comunità sportiva si stringe intorno a lui, augurandogli di superare questa difficile prova con la stessa forza e determinazione che lo hanno reso una leggenda del ciclismo. I numerosi successi di Merckx, tra cui 11 vittorie nei Grandi Giri, i suoi cinque trionfi al Tour de France, al Giro d'Italia e il suo titolo alla Vuelta di Spagna, oltre alle Classiche Monumento e ai tre ori Mondiali, testimoniano la sua grandezza e il suo contributo indelebile alla storia dello sport. \Il nuovo intervento chirurgico rappresenta un'ulteriore sfida per Merckx e per l'équipe medica che lo sta seguendo. L'obiettivo è quello di eliminare definitivamente l'infezione e di ripristinare la funzionalità dell'anca, consentendo al campione di recuperare una vita più serena. I medici stanno valutando attentamente le cause dell'infezione per individuare il trattamento più appropriato ed evitare recidive. La speranza è che questo intervento possa rappresentare un punto di svolta nel percorso di guarigione di Merckx e che gli consenta di tornare a una vita priva di dolore. L'intero mondo dello sport, dai colleghi ciclisti agli appassionati, segue con apprensione l'evoluzione della situazione, inviando messaggi di sostegno e incoraggiamento. La storia di Eddy Merckx è un esempio di dedizione, perseveranza e passione per lo sport, valori che hanno ispirato generazioni di atleti e che continuano a risuonare nel cuore di tutti gli appassionati di ciclismo. Il recupero di Merckx è un obiettivo condiviso da tutti, un desiderio di vederlo tornare a sorridere e a godersi la vita dopo aver superato questa difficile prova





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