Edgar Morin e la profezia dell'antisemitismo di sinistra: una caduta annunciata

Un'analisi della previsione del sociologo Edgar Morin sul futuro dell'antisemitismo nelle sinistre intellettuali e la sua successiva contraddizione con la firma dell'articolo 'Israël-Palestine: le cancer' su Le Monde.

Il sociologo Edgar Morin , uno dei più influenti pensatori contemporanei, aveva predetto con lucidità la deriva antisemita e antisionista dell'intellighenzia di sinistra. Nel 1969, dopo un episodio inquietante a Orléans , dove si diffusero voci infondate su commercianti ebrei che rapivano e drogavano ragazze, Morin analizzò il fenomeno con rigore.

Notò che gli stereotipi medievali stavano riemergendo, ma attribuì la loro persistenza non solo a un rigurgito fascista, ma a una mutazione più sottile: la sinistra, che era stata la protettrice dell'ebreo-vittima dopo la Shoah, stava lentamente trasformando la sua simpatia in sospetto verso l'ebreo-sionista. La guerra dei Sei giorni del 1967 aveva accelerato questo processo, creando una scissione nell'immagine dell'ebreo: da un lato la vittima storica, dall'altro il sostenitore di Israele, considerato un puntello dell'imperialismo.

Morin scrisse che, in un futuro prevedibile, per una parte crescente della sinistra intellettuale, l'ebreo sarebbe diventato sempre meno il martire dell'hitlerismo e sempre più il complice dell'oppressione. Questa profezia si rivelò sorprendentemente accurata, ma il destino giocò un ruolo ironico: lo stesso Morin, a ottant'anni, firmò un articolo su Le Monde dal titolo provocatorio "Israël-Palestine: le cancer", cadendo esattamente nello stereotipo che aveva denunciato.

L'articolo paragonò il conflitto israelo-palestinese a un cancro, suscitando accuse di antisemitismo e di banalizzazione della Shoah. Morin divenne così il simbolo di una contraddizione: il critico dell'antisemitismo che ne diventava veicolo. L'episodio di Orléans era stato un campanello d'allarme: la società francese, ancora scossa dalle ferite della guerra, mostrava crepe profonde. La sinistra, che si era mobilitata contro il razzismo, cominciava a escludere Israele e i suoi sostenitori dalla sua solidarietà.

Morin, con la sua analisi, aveva previsto che questa esclusione avrebbe portato a una nuova forma di antisemitismo, mascherata da antisionismo. Eppure, decenni dopo, egli stesso contribuì a rafforzare quella tendenza, dimostrando quanto sia insidioso il pregiudizio. La sua caduta non fu solo personale, ma emblematica di un'intera generazione intellettuale che, pur consapevole dei pericoli, non seppe resistere alla tentazione di ridurre un conflitto complesso a una metafora patologica.

La lezione di Morin rimane attuale: l'antisemitismo non è un fenomeno statico, ma muta forma, adattandosi ai contesti. La sua capacità di infiltrarsi nelle ideologie progressiste è una sfida che richiede vigilanza costante. L'eredità di quel lontano 1969 è un monito: chi denuncia il pregiudizio deve prima di tutto guardare dentro se stesso, per non ripetere gli stessi errori.

Il caso Morin insegna che la lucidità intellettuale non basta; serve umiltà e coerenza per evitare di diventare ciò che si combatte





ilfoglio_it / 🏆 30. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Edgar Morin Antisemitismo Antisionismo Intellighenzia Di Sinistra Orléans

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Edgar Morin, pensatore diviso tra due culture (e a suo agio con tutti)Edgar Morin, pensatore diviso tra due culture (e a suo agio con tutti)

Read more »

Edgar Morin, il pensatore del secoloAddio al sociologo francese teorico della nuova pedagogia, alfiere della multidisciplinarità in un mondo di specialisti

Read more »

Israel’s Netanyahu orders attacks in Beirut’s southern suburbsBEIRUT/JERUSALEM, June 1 (Reuters) - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ordered attacks on the Hezbollah-controlled southern suburbs of Beirut on Monday, signallin… Leggi

Read more »

Libano, Katz: «Area Litani sarà zona sotto controllo militare»Dopo aver annunciato l'ordine di attaccare Hezbollah nel quartiere Dahieh della periferia sud di Beirut, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che 'se non...

Read more »