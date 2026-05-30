Edgar Morin: la vita e il pensiero complesso di un intellettuale impegnato

Un ritratto completo di Edgar Morin, dalla nascita nella Parigi popolare alla Resistenza, fino alla elaborazione del pensiero complesso e all'impegno per un umanesimo rigenerato. La sua analisi delle contraddizioni del mondo contemporaneo e la sua proposta di riforme di civiltà restano attuali.

Edgar Morin , filosofo e sociologo francese, è scomparso di recente, suscitando un'ampia riflessione sul suo pensiero complesso e sul suo impegno politico. Nato a Parigi nel 1921 in una famiglia ebraica sefardita di origine salonicchina, la sua vita è stata segnata fin dall'infanzia dalla perdita della madre, avvenimento che lo ha portato a fare suoi i versi di Eraclito: 'Vivere di morte, morire di vita'.

Cresciuto nel quartiere popolare di Ménilmontant, si è avvicinato alla filosofia studiando Hegel e Marx, per poi essere trascinato nella Resistenza durante l'occupazione nazista. Assunto il nome di battaglia 'Morin', ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale come un'esperienza formativa decisiva, definendo poi la Resistenza non solo un atto politico ma una scelta di vita che ha definito la sua generazione.

Dopo la guerra, pur restando iscritto al Partito Comunista, ha mostrato presto un'indipendenza di pensiero che lo ha portato a criticare lo stalinismo e a esporsi in difesa di dissidenti come Viktor Kravčenko, venendo infine espulso dal partito nel 1951. La sua carriera intellettuale si è sviluppata al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), dove ha elaborato il suo metodo del 'pensiero complesso', che supera le discipline accademiche tradizionali per collegare saperi apparentemente eterogenei, dalla biologia alla sociologia, dall'arte alla politica.

Morin ha sempre considerato la complessità come strumento per affrontare le contraddizioni del mondo contemporaneo, rifiutando le semplificazioni ideologiche. Il suo impegno è proseguito attraverso decenni, con opere fondamentali come 'Il metodo' e 'I sette saperi necessari all'educazione del futuro', fino alle riflessioni sulla pandemia da Covid-19, nella quale ha colto l'occasione per una 'chiusura' che potesse produrre un'apertura interiore.

Il suo umanesimo rigenerato, lungi dal being a vaga aspirazione, era una proposta politica concreta: riforme di civiltà che riguardassero la riforma della vita stessa. La sua morte segna la fine di un'epoca, ma il suo lascito rimane una guida per chiunque cerchi di decifrare le contraddizioni del presente senza cedere a regressioni o semplificazioni





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