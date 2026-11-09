Edna Ruggiero muore di pneumococco a 59 anni, marito Massimiliano racconta la tragedia

La scomparsa di Edna Ruggiero, 59 anni, per un'infezione da pneumococco in tre giorni. Il marito Massimiliano Ruggiero e i figli ricordano la donna tra shock e dolore.

Edna Ruggiero, una donna di 59 anni, è deceduta in seguito a una rapida e devastante infezione causata dal batterio pneumococco. Il decesso è arrivato dopo soli tre giorni di ricovero in terapia intensiva, colpendo nel dolore la sua famiglia, gli amici e la comunità in cui era molto attiva. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, causando un forte commovimento tra i conoscenti e le persone che avevano avuto modo di apprezzare la sua energia e il suo entusiasmo per la vita.

La diagnosi fulminante e il decesso rapido

Il quadro clinico è iniziato con sintomi apparentemente banali, simili a quelli di un comune raffreddore o influenza. La febbre ha rappresentato il primo segnale di allarme, ma non si è trattata come una malattia minore. Nel giro di poche ore, l'infezione da pneumococco è diventata sistemica e aggressiva, portando rapidamente al collasso delle funzioni vitali. Edna ha smesso di respirare sabato mattina, segnando la fine di una battaglia durata tre giorni. La velocità con cui la patologia ha colpito ha lasciato poco spazio ai medici per intervenire in modo efficace, nonostante il tempestivo ricovero in terapia intensiva.

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Testimonianze di Massimiliano Ruggiero

Massimiliano Ruggiero, il marito di Edna, ha espresso il suo strazio attraverso parole che raccontano la personalità forte e vitale della defunta. Egli ha ricordato che la sera prima del malessere, Edna era uscita con le amiche e sembrava essere in perfetta forma. Non vi era alcun sintomo che lasciasse presagire la tragica evoluzione degli eventi. La rapidità con cui la situazione è degenerata ha colto di sorpresa anche la famiglia più unita. Massimiliano ha sottolineato come la morte sia arrivata in modo inaspettato, cancellando in brevissimo tempo la presenza di una donna che dedicava ogni giorno alla passione per l'esistenza.

Professione e passioni della donna

Originaria del Venezuela, Edna Ruggiero era una donna dal percorso di vita ricco di traguardi professionali e personali. Era sposata con Massimiliano Ruggiero, un manager di Banca Generali, ed era madre di quattro figli: Roberto, Riccardo, Arianna e Nadia. Oltre alla famiglia, aveva dedicato gran parte della sua energia al settore immobiliare, occupandosi di rilevare abitazioni da ristrutturare con un occhio attento al gusto e al design. La sua attività imprenditoriale era una fonte di grande soddisfazione e Orgoglio per lei.

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L'impatto sociale e i funerali riorganizzati

La morte prematura di Edna ha avuto un forte impatto sul tessuto sociale della città, tant'è che le esequie, inizialmente previste per la chiesa di Sant'Agnese alle ore 11, sono state spostate presso la più grande chiesa di San Nicolò. Questo cambiamento logistico testimonia l'enorme numero di persone che desiderano rendere omaggio alla defunta e sostenere la famiglia nel momento di lutto. Tra i parenti stretti, oltre al marito e ai figli, è presente anche la sorella Zulay, che ha perso una sorella cara e un punto di riferimento affettivo. Lascia inoltre diversi nipoti, tra cui due che giocano nella squadra di calcio Ruggers Tarvisium, e una nipote cresciuta come una figlia.

Ricordo di una vita piena di energie

Massimiliano Ruggiero ha descritto la moglie come un vero e proprio vulcano di energia, una donna che non vedeva l'ora di organizzare feste e momenti di svago con amici e parenti. Oltre al lavoro, coltivava altre passioni che arricchivano la sua quotidianità, come lo sport e la cura degli animali. Recentemente, aveva anche ottenuto il diploma da sommelier, dimostrando di non fermarsi mai nell'apprendimento e nella scoperta di nuovi interessi. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme in un gruppo ampio di amiche, tra cui Rossella, Daniela, Larissa, Rosanna, Bruna, Mara, Cristina, Monica e Laura, che la ricorderanno con affetto e gratitudine per i momenti condivisi.