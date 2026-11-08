Edoardo e il parco: il cartello anti-vandalismo strappato e la reazione della città

Il gesto di Edoardo, 7 anni, contro i vandali nel parco aperto a settembre evidenzia il conflitto tra educazione civica e degrato urbano. Una vicenda che tocca la comunità intera.

Un bambino di sette anni ha inviato un messaggio di pace direttamente ai vandali che infestano il nuovo parco cittadino, chiedendo con sincera educazione di smettere di distruggere le giostre. La vicenda riguarda Edoardo, un piccolo residente che ha lasciato un biglietto sul luogo di svago inaugurato a metà settembre, ma il suo appello è stato ignobilmente calpestato dalla maleducazione di alcuni giovani.

Il gesto coraggioso di Edoardo contro il degrado

Il messaggio è stato affisso giovedì sera su una giostrina del parco, ma entro la mattina del venerdì successivo è già stato strappato e gettato a terra, simbolo della indifferenza verso la cura degli spazi pubblici. Edoardo, studente di seconda elementare, ha usato una scrittura ancora incerta ma un tono ferme e gentile, firmando la sua richiesta come un bambino di sette anni che desidera solo un luogo sicuro per giocare.

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La lettera principale recitava con ortografia da piccolo: "Per favore non rompete le giostre che ci hanno messo molto i costruttori e anche i petardi, per favore, grazie, ciao. Da Edoardo, 7 anni". Dopo aver fissato il primo cartello con abbondante nastro adesivo, il bambino ha aggiunto un secondo biglietto quasi per dimenticanza, specificando: "Ciao, sono ancora Edoardo, non sporcate il parchetto grazie ancora". I due messaggi sono diventati virali sui social media, raccogliendo numerosi consensi dalla cittadinanza stanca dei continui atti vandalici.

La cronaca delle devastazioni nel nuovo spazio verde

Il parco, aperto da poco tempo, è già oggetto di continue azioni di disturbo e distruzione da parte di gruppi di ragazzi che non rispettano le regole di convivenza civile. Già prima dell'inaugurazione ufficiale, avvenuta a metà settembre, alcuni giovani sapevano scavalcata la recinzione per entrare durante la notte, ma ora le scorribande avvengono anche in piena luce del giorno, creando disagi alle famiglie e ai residenti.

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Le prove del vandalismo sono sempre più evidenti e deprimenti: si trovano bruciature causate dall'esplosione di petardi, bottigliette abbandonate tra l'erba, giochi sporcati, danneggiati e persino privati di componenti essenziali come il bastone di uno dei giochi sonori. Su alcune attrezzature appaiono scritte e scarabocchi indelebili, mentre la presenza di petardi inesplosi rappresenta un pericolo concreto per la sicurezza di tutti i visitatori, inclusi i bambini più piccoli.

Le posizioni delle istituzioni e la reazione dei residenti

La gestione del problema è stata affrontata con fermezza dalle autorità locali, tra cui l'assessore al Verde Serena De Perini, che durante l'inaugurazione ha sottolineato come la cura del parco debba essere una responsabilità individuale e una questione di educazione prima ancora che di normative. L'assessora ha ricordato che non è possibile riempire la città di telecamere o chiamare l'esercito per sorvegliare ogni angolo, invitando quindi i cittadini a farsi carico della convivenza civile.

Anche il sindaco ha sostenuto le parole dell'assessore, precisando che l'accesso agli animali è consentito solo a patto che i cani siano tenuti lontani dalle giostre e che i proprietari provvedano tempestivamente a raccogliere le deiezioni. Nonostante queste indicazioni, la realtà mostra contraddizioni: mentre di pomeriggio alcuni ragazzi scorrazzano lanciando petardi, di prima mattina ci sono proprietari che lasciano i propri animali girare indisturbati, contribuendo al degrado ambientale del luogo.

L'intervento della polizia locale e le richieste della cittadinanza

La Polizia Locale interviene quando possibile, ma spesso si scontra con la difficoltà di raccogliere le prove o di arrestare i trasgressori che, al minimo segnale di pericolo, risalgono in sella alle biciclette e fuggono allontanandosi velocemente. Alcuni bambini si sono spaventati per la violenza dei comportamenti osservati, e le chiamate alle forze dell'ordine sono diventate frequenti, ma l'efficacia dell'intervento sembra limitata dalla fugacità delle azioni dei vandali.

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Una mamma ha raccontato di aver provato a fermare i ragazzi chiedendo di non percorrere i sentieri in bicicletta e di non far scoppiare petardi, ma di essere stata zittita in malo modo, senza ricevere alcuna risposta costruttiva. I cittadini chiedono ora maggiore controllo e presenza, temendo che, se la situazione non cambia, il parco appena inaugurato possa trasformarsi rapidamente in una terra di nessuno, perdendo ogni funzione sociale e ricreativa per le famiglie.