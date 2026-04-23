Edoardo Motta: 'Non devo mai smettere di imparare, voglio diventare come Cech'

Il portiere della Lazio, protagonista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, parla della sua crescita, delle sue ambizioni e del suo modello, Petr Cech. Un racconto di determinazione, sacrificio e voglia di migliorarsi costantemente.

Edoardo Motta , il portiere classe 2005 della Lazio , si è espresso con grande lucidità e ambizione dopo la storica semifinale di Coppa Italia vinta ai calci di rigore contro l' Atalanta .

Le sue parole, rilasciate ai microfoni della Rai, riflettono una mentalità orientata alla crescita continua e alla determinazione nel perseguire obiettivi sempre più elevati. Motta ha sottolineato come l'apprendimento, il miglioramento e la crescita personale siano per lui un imperativo costante, un motore inesauribile che lo spinge a superare i propri limiti.

Il futuro, per il giovane portiere, è un orizzonte da esplorare senza timori, cercando di raggiungere il massimo potenziale senza rimpianti, vivendo appieno ogni momento e assaporando le gioie che la vita offre. La vittoria contro l'Atalanta, ottenuta grazie alle sue parate decisive (4 su 5 ai rigori), rappresenta un passo importante in questa direzione, un traguardo che apre nuove prospettive e alimenta la sua fiducia.

La serata di Bergamo non è stata solo una celebrazione per la Lazio, ma anche un momento di riflessione per la Juventus, dove Motta ha trascorso sei anni delle sue giovanili, dal 2016 al 2021. La sua crescita e il suo successo attuale, arrivati dopo la cessione di Christos Mandas e l'infortunio di Ivan Provedel, sembrano quasi un destino compiuto, una dimostrazione di come le opportunità, quando colte con impegno e dedizione, possano portare a risultati straordinari.

La Lazio, grazie alla sua straordinaria prestazione, si è guadagnata il diritto di affrontare l'Inter nella finale del 13 maggio, riaprendo le speranze di un finale di stagione positivo, capace di riscattare le difficoltà e le spaccature che hanno caratterizzato l'annata. La vittoria ha un sapore ancora più dolce considerando le avversità superate e il percorso tortuoso che ha portato Motta a diventare il protagonista di una serata indimenticabile.

La sua capacità di gestire la pressione e di rimanere concentrato nei momenti cruciali ha fatto la differenza, dimostrando una maturità e una personalità che vanno oltre la sua giovane età. Motta ha ammesso di aver faticato a contenere le emozioni dopo la partita, lasciandosi andare a un momento di gioia spontanea, pur consapevole dell'importanza di mantenere la calma e la solidità emotiva.

'Mi sono lasciato andare alle mie emozioni, cosa che cerco di non fare mai vedere. Rimanere solido definisce di più la persona che si è', ha dichiarato. Il portiere della Nazionale Under 21 ha inoltre rivelato di avere un modello di riferimento: Petr Cech, l'ex portiere ceco del Chelsea e dell'Arsenal.

'Voglio diventare come lui, voglio provarci', ha affermato con determinazione, sottolineando il ruolo fondamentale dei suoi genitori, che hanno fatto sacrifici enormi per permettergli di realizzare il suo sogno. L'esempio di Cech, un portiere noto per la sua tecnica impeccabile, la sua affidabilità e la sua longevità, rappresenta una fonte di ispirazione per Motta, che aspira a raggiungere livelli di eccellenza simili.

La sua ambizione, unita al talento e alla dedizione, lo rendono un portiere dal futuro promettente, pronto a scrivere nuove pagine di storia nel calcio italiano. La sua storia è un esempio di come la perseveranza, il duro lavoro e la fiducia in se stessi possano portare a superare gli ostacoli e a realizzare i propri sogni





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