Scopri le trame dei nuovi libri proposti da Edoardo Nesi, tra le vite di Gertrude Stein a Parigi, il gelo norvegese e le dinamiche familiari.

Edoardo Nesi lancia una provocazione letteraria attraverso il titolo "Fughe da fermo", opera che trae ispirazione dal suo esordio come scrittore. La proposta centrale invita il lettore a preservare il piacere autentico della lettura, considerata un'esperienza magica in grado di trasportare in mondi diversi.

L'ispirazione di Nesi per la letteratura

Secondo Nesi, la forza di un libro risiede nella sua capacità di creare empatia con i protagonisti e di guidare il lettore in una nuova esperienza da custodire nel tempo. Questa visione si traduce in un viaggio narrativo che accompagna i lettori attraverso pagine appassionanti, anche durante i giorni che corrono verso il Natale.

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Il mistero di Gertrude Stein a Parigi

Deborah Levy racconta di una scrittrice inglese a Parigi, intenta a scrivere un saggio su Gertrude Stein. Stein studiò psicologia e medicina nelle migliori università americane, accolse l'arte moderna e sovversiva nel suo appartamento e amò Alice B. Toklas. La scrittrice scopre che per capire Stein deve osservare altri personaggi, come Eva e Fanny.

Sorellanza e libertà femminile

Il romanzo "Il mio anno a Parigi con Gertrude Stein" esplora la sorellanza e l'arte come spazio di libertà. Levy dialoga con gli artisti di quel milieu leggendario per indagare la geografia emotiva dell'indipendenza femminile, suggerendo che costruire una vita autentica richiede prima di immaginarne una diversa.

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Tre storie nel gelo norvegese

Inverno e Oslo offrono il contesto per tre storie di emarginazione e gentilezza. Una giovane madre affronta le difficoltà economiche mentre Alex, il padre, non paga gli alimenti da mesi. Thomas, appena uscito dal carcere, cerca di reconnettersi con il figlio, mentre Rebekka, diciassette anni, fugge dai servizi sociali.

Speranza e miracoli nascosti

Lo stile lucido e onirico di Rishøi descrive la tensione di queste vite in difficoltà. La narrazione alterna realismo crudo e squarci lirici, mostrando come la speranza possa convivere con la disperazione. Il messaggio finale ricorda che un miracolo è sempre possibile, spesso nascosto dietro un gesto gentile di uno sconosciuto.

L'eredità emotiva nei romanzi di Lily King

Il terzo romanzo di Lily King, inedito in Italia, esplora la lealtà verso il padre. Daley Amory, da bambina, vive la separazione dei genitori tra la madre liberale e il padre conservatore e alcolizzato. L'opera racconta il viaggio emotivo verso l'indipendenza da una famiglia complessa e magnetica.