Edouard Philippe promette tagli radicali per salvare la Francia da una crisi finanziaria simile a quella greca. Il piano include l'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni.

Edouard Philippe, sindaco del Le Havre e leader del partito centrista Horizons, ha lanciato un allarme urgente sulla situazione economica francese durante una conferenza stampa tenutasi a Parigi il 18 novembre 2026. Il candidato alla presidenza del 2027 ha dichiarato che la Francia si trova sull'orlo di una spirale di crisi finanziaria di cui non si può più fare a meno di affrontare le conseguenze attraverso misure di austerità rigorose e immediate.

Edouard Philippe avverte rischio crisi debito sovrano

Edouard Philippe ha ammonito i cittadini e gli osservatori politici che il destino nazionale rischia di sfuggire di mano se non si interviene drasticamente sul fronte della finanza pubblica. L'ex primo ministro sotto la presidenza di Emmanuel Macron ha sottolineato che la Francia potrebbe finire per essere umiliata dai propri creditori internazionali, una prospettiva che ritiene inaccettabile per la sovranità del paese.

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Il candidato centrista ha esplicitamente confrontato la situazione attuale con la grave crisi del debito dell'eurozona verificatasi tra il 2010 e il 2012. In quell'occasione, paesi come l'Italia, la Grecia e il Portogallo furono costretti ad adottare severe misure di austerità sotto la pressione dei mercati finanziari, ed Edouard Philippe teme che senza un cambio di rotta la Francia potrebbe intraprendere un sentiero simile.

Nella sua analisi, Edouard Philippe ha ammesso che molti concittadini potrebbero pensare che le sue dichiarazioni siano esagerate, esprimendo il desiderio di sbagliarsi. Tuttavia, ha ribadito con fermezza che i numeri attuali indicano una vicinanza pericolosa a quelle dinamiche esplosive, richiedendo un'azione politica coraggiosa per evitare un collasso sistemico dell'economia nazionale.

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Proposte radicali su pensioni e orario di lavoro

Per arginare il deficit di bilancio, che ha fatto lievitare bruscamente i costi di finanziamento dello Stato, Edouard Philippe ha proposto un pacchetto di misure economiche radicali. L'obiettivo principale è ridurre il disavanzo pubblico al di sotto del limite del 3% del Prodotto Interno Lordo, come imposto dalle regole dell'Unione Europea, entro la fine del prossimo mandato quinquennale.

La misura più controversa proposta dall'ex premier riguarda il sistema pensionistico, con l'intenzione di innalzare l'età di ritiro a 65 anni, partendo dall'attuale soglia di 62,9 anni. La Francia detiene uno dei tassi di pensionamento più bassi tra le economie sviluppate, una caratteristica che Edouard Philippe indica come uno dei principali freni alla sostenibilità fiscale del paese nel lungo termine.

Parallelamente alle riforme pensionistiche, Edouard Philippe propone l'abolizione della settimana lavorativa di 35 ore stabilita per legge. Questa decisione mira a incrementare la produttività e la flessibilità del mercato del lavoro, elementi che il candidato ritiene essenziali per migliorare la competitività economica e generare le risorse fiscali necessarie per colmare il gap di bilancio.

Deficit al 5.5% e debito al 119% del Pil

I dati macroeconomici recenti giustificano, secondo la visione di Edouard Philippe, la necessità di tali interventi drastici. Il debito francese è salito al 119% del Prodotto Interno Lordo a metà del 2026, posizionando la Francia al terzo posto nell'eurozona dopo la Grecia e l'Italia, come riportato dalle statistiche ufficiali disponibili.

Il deficit di bilancio è previsto al 5,5% del Pil per quest'anno, la percentuale più elevata tra i 21 membri dell'eurozona, secondo i dati della Commissione Europea. Edouard Philippe ha evidenziato che questa dinamica ha già avuto un impatto negativo sui tassi di interesse del debito pubblico, rendendo più costoso per lo Stato finanziare le proprie spese e aumentare il rischio di instabilità finanziaria.

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Finora, la Francia ha evitato di attuare tagli alla spesa di entità paragonabile a quella suggerita dal candidato Horizons. In particolare, le riforme pensionistiche sono state ripetutamente annacquate o rinviate a causa dell'opposizione politica e sociale, una tendenza che Edouard Philippe intende interrompere immediatamente se eletto.

Confronto con Le Pen e Melenchon sulle pensioni

Le proposte di Edouard Philippe si pongono in netto contrasto con le piattaforme elettorali delle principali avversarie, Marine Le Pen e Jean-Luc Melenchon, che dominano le intenzioni di voto. La candidata di estrema destra Marine Le Pen ha dichiarato che, in caso di vittoria nelle elezioni di aprile-maggio, permetterebbe ai lavoratori che hanno iniziato precocemente di andare in pensione tra i 60 e i 62 anni, dopo un contributo di 40-42 anni.

Dal canto suo, il candidato di estrema sinistra Jean-Luc Melenchon propone di abbassare l'età pensionabile a 60 anni, una posizione che Edouard Philippe considera economicamente insostenibile. Mentre Marine Le Pen e Jean-Luc Melenchon sono in testa ai sondaggi per le prossime elezioni da diversi mesi, Edouard Philippe cerca di rilanciare la propria campagna attraverso questo pacchetto di riforme strutturali.

Edouard Philippe, attualmente in difficoltà nei sondaggi, affronta la pressione di dover dimostrare la fattibilità delle sue misure di austerità. La sua strategia mira a spostare il dibattito pubblico verso la questione della sostenibilità del debito, sperando di convincere gli elettori della gravità della situazione finanziaria descritta.