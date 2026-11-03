Eduard Xhani e l'omicidio della madre a Chiari: il fermo del giovane a Canton Mombello

Il giovane Eduard Xhani, 21 anni, è stato arrestato a Brescia per l'omicidio della madre. La polizia ha emesso il fermo dopo la costituzione spontanea dell'imputato, ora in cella.

Il giovane Eduard Xhani, ventunenne originario di San Bonifacio nel Veronese, è stato arrestato e condotto nel carcere di Canton Mombello a Brescia. L'autorità giudiziaria ha disposto il fermo nei suoi confronti per l'omicidio della madre, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato nella sua abitazione di via Tagliata a Chiari, in provincia dell'Ovest bresciano. Il magistrato di turno, Laura Matrone, ha emesso il decreto di fermo poche ore dopo la presentazione del giovane in caserma, che si era costituto spontaneamente ai Carabinieri di Cremona con gli abiti ancora sporchi di sangue.

Dettagli dell'omicidio e indagini scientifiche

La dinamica del dramma si è svolta nell'appartamento al terzo piano di una palazzina residenziale di Chiari. Eduard Xhani ha confessato agli agenti di aver ucciso sua madre, indicando loro il luogo dove si trovava il corpo. La giovane donna, che viveva con il figlio, ha subito una decina di fendenti alla parte superiore del corpo prima di spirare. Dopo aver commesso il fatto, il giovane ha lasciato l'abitazione, vagando per ore in uno stato confusionale che non gli avrebbe permesso di riprendersi immediatamente.

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Le forze dell'ordine e la Sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri sono intervenute sull'abitazione di via Tagliata per effettuare i rilievi necessari. Tuttavia, l'arma del delitto, presumibilmente un coltello, al momento non è stata recuperata dagli investigatori. La scena è rimasta sotto controllo per tutta la giornata successiva al crimine, mentre le indagini procedevano per ricostruire la dinamica esatta degli eventi che hanno portato alla tragedia domestica.

Il profilo dell'imputato e il contesto familiare

Eduard Xhani ha frequentato l'Istituto Einaudi e lavorava come operaio in una fabbrica della zona di Chiari. La famiglia è conosciuta e integrata nel territorio, dove la comunità albanese è particolarmente presente e attiva. I due fratelli della vittima svolgono il lavoro nell'edilizia e sono descritti come persone serie e laboriose. Il giovane non ha fornito indicazioni utili per chiarire le motivazioni del gesto, limitandosi a parlare a fatica e senza offrire dettagli significativi agli investigatori che si trovavano sul posto.

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La notizia ha suscitato sgomento e profonda commozione tra gli abitanti del paese. Il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, ha dichiarato che si tratta di un episodio inspiegabile che apre un grande interrogativo sulla natura del fatto. Il primo cittadino ha espresso la sua emozione e si è stretto alla famiglia della vittima, sottolineando la natura conosciuta e rispettata della famiglia coinvolta nell'ormai tragico evento. La comunità locale rimane scioccata dalla brutalità di un gesto che ha segnato irreparabilmente le vite di coloro che circondavano Eduard.

Reazione della comunità e testimonianze

La comunità albanese del centro bresciano è stata scossa dal dolore e dalla sorpresa. Dennis Beqiri, presidente dell'associazione albanesi di Chiari e titolare dell'agenzia immobiliare dove il giovane aveva svolto uno stage scolastico, ha descritto Eduard come un ragazzo bravissimo, educato e serio. Beqiri ha sottolineato come il giovane fosse sempre puntuale e sorridente, definendolo un esempio per la comunità e convintodella sua capacità di fare carriera nel mondo del lavoro. Le dichiarazioni di Beqiri riflettono lo sconvolgimento generale di chi ha conosciuto il giovane nel suo ambiente quotidiano.

Le indagini continuano per fare luce sulle circostanze psicologiche e familiari che hanno preceduto l'omicidio. Gli investigatori stanno analizzando il contesto in cui madre e figlio vivevano per comprendere se vi fossero stati segnali premonitori o conflitti interni alla famiglia. La mancanza di un movente chiaro e la difficoltà del giovane a spiegare i propri atti aggiungono complessità alla ricostruzione degli eventi. Il caso rappresenta un dramma privato che ha toccato l'intera comunità, lasciando un segno profondo di dolore e incredulità.