Education Sexuality in Italy: Challenges and Solutions

The article discusses the lack of comprehensive sexuality education in Italian schools and the challenges faced in implementing it. It highlights the need for a positive approach to sexuality education that considers pleasure and relationships, as opposed to the alarmist approach that focuses solely on risks.

Si dice spesso che in Italia non si fa educazione sessuale nelle scuole, ma il problema più che altro è come e quanta se ne fa.

Nel dibattito sulla violenza di genere che negli ultimi anni è diventato particolarmente presente sui mezzi di informazione e tra le persone, una delle soluzioni più spesso citate da attivisti e commentatori progressisti è quella di introdurre una volta per tutte l’educazione sessuale nelle scuole italiane. Molte persone che hanno fatto la scuola in Italia negli ultimi decenni però hanno il ricordo di aver fatto, anche se la dimostrazione di come infilare un preservativo su una banana è probabilmente più un condizionamento dalle serie tv americane che un ricordo.

Come spiega infatti Alice Chinelli, ricercatrice dell’università di Pisa che coordina ilsul tema dell’educazione alla sessualità, finanziato dal ministero della Salute, ‘in Italia anche portare un preservativo in classe è molto difficile’. Non è vero che l’educazione sessuale a scuola non viene fatta in assoluto, ma è vero che non c’è sempre e dappertutto, anche perché l’Italia è uno dei pochi paesi dell’Unione Europea dove non è obbligatoria per legge.

Nella maggior parte delle scuole in cui viene fatta poi gli strumenti e i temi trattati non sono all’altezza delle linee guida internazionali, che pongono tra le altre cose in stretta relazione un’educazione sessuale e affettiva completa in età giovanile e la prevenzione della violenza di genere nella società. Le resistenze sono soprattutto culturali.

Da qualche anno, quando si parla di educazione sessuale non ci si riferisce solo agli interventi di prevenzione sulla contraccezione e sulle malattie sessualmente trasmissibili che molte persone ricordano di aver sentito quando frequentavano la scuola. Nel 2018 l’UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa anche di istruzione, ha ufficialmente definito un concetto che esiste dal 2010: quello di ‘comprehensive sexuality education’, o CSE, che in italiano si trova di volta in volta tradotto con ‘educazione sessuale e affettiva’ o ‘educazione sessuale estensiva’.

Nella sua definizione l’UNESCO parla di ‘insegnamento e apprendimento sugli aspetti cognitivi, emotivi, fisici e sociali della sessualità’. Che si aveva fino a pochi anni fa: ‘ora si dovrebbe tenere conto, oltre che del discorso sulle malattie e la contraccezione, anche di quello sulle relazioni, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale, sulla conoscenza del proprio corpo, sul piacere, sugli aspetti psicologici e sul consenso’, spiegano Cloé Saint-Nom edel Centro studi e iniziative europeo (Cesie) di Palermo, un’ong che da anni si occupa di progetti europei sul tema.

‘Tutto dovrebbe essere fatto con una prospettiva intersezionale, che abbia cioè un approccio intergenerazionale, interculturale e con attenzione ai bisogni speciali, che sono tutte cose che si intrecciano con l’educazione sessuale, ma spesso non vengono tenute in considerazione’. Si parla in questo caso di un approccio ‘positivo’ alla sessualità, che cioè ne prenda in considerazione gioie e piaceri, e diverso da quello talvolta allarmistico che collegava il sesso solo ai rischi dovuti a gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili.

Nel febbraio del 2023 la stessa UNESCO ha pubblicato un rapporto sullo stato dell’educazione sessuale e affettiva in 50 paesi, da cui risulta che in Europa l’Italia è una delle poche a non averla resa obbligatoria per legge insieme a Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania. Nel 2015, all’interno della riforma scolastica del governo Renzi soprannominata ‘Buona scuola’, fu inserita una clausola che impegnava alla promozione dell’‘educazione alla parità dei sessi’, giudicata però da molti limitata rispetto alle proposte presentate in un primo momento e troppo poco vincolante dal momento che comunque non la rendeva obbligatoria.

‘sebbene alcune scuole facciano educazione sessuale, questa dipende dalla volontà dei dirigenti e tende a concentrarsi unicamente su aspetti biologici piuttosto che su qualsiasi aspetto più ampio dal punto di vista psicologico, sociale, emotivo così come previsto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’UNESCO’. Inoltre c’è spesso una grossa differenza tra come questi temi vengono affrontati nelle scuole che si trovano nelle città, dove gli enti che se ne occupano sono anche presenti sul territorio, e nelle zone rurali e più isolate





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