Elly Schlein e Giulia Minoli promuovono l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole a Roma. Un incontro alla Casa Internazionale delle Donne contro le deriva autoritarie e per la prevenzione della violenza di genere.

Una scuola aperta, laica e capace di prevenire alla radice la violenza di genere attraverso l' educazione sessuo-affettiva. Questo è il tema centrale del confronto tenutosi questa sera alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, nell'ambito dell'iniziativa "La scuola repressa". L'evento è stato promosso dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, portando sul palco rappresentanti del mondo dell'associazionismo che hanno presentato le loro proposte alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

Il ruolo cruciale della prevenzione educativa

Ad aprire i lavori è stata la presidente della Fondazione, Giulia Minoli, che ha portato i saluti della presidente onoraria Fiorella Mannoia. Minoli ha rivendicato il valore politico dell'impegno culturale, definendo la filantropia femminista come una scelta politica che significa riconoscere le disuguaglianze. Per la fondazione, questo sostegno non può limitarsi a un semplice gesto di generosità o alla distribuzione di risorse per rispondere alle emergenze, ma deve avere una portata più ampia.

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Da qui nasce l'appello a superare i compartimenti stagni tra i diversi attori sociali. Minoli ha dichiarato che è necessario costruire alleanze tra mondi che troppo spesso procedono separatamente, affermando che non ci si può permettere di mantenere queste barriere. L'obiettivo è "far scoppiare tutte le bolle", coinvolgendo il terzo settore, le istituzioni, la scuola, la cultura, le imprese e la società civile in un'unica azione coordinata per il cambiamento.

Critiche al governo e proposte del Partito Democratico

Elly Schlein ha espresso una netta critica alle politiche dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. La segretaria del Pd ha denunciato una visione del governo che "alza muri di diseguaglianza", violando di fatto l'articolo 3 della Costituzione italiana. Secondo Schlein, la scuola che si vuole costruire deve essere nutrimento di una società plurale e inclusiva, capace di accogliere le diversità senza creare esclusione.

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La leader del Partito Democratico ha ribadito la necessità di intervenire prima che le disuguaglianze si consolidino nella società. La sua proposta principale riguarda l'introduzione dell'educazione sessuo-affettiva e alle differenze obbligatoria in ogni ciclo scolastico. Inoltre, Schlein ha sottolineato la necessità di una formazione adeguata degli insegnanti per gestire questi temi complessi con competenza. Su questo punto, ha evidenziato una forte unità tra tutte le forze dell'Alleanza Progressista.

L'impegno concreto di Roma Capitale

Sul fronte amministrativo, l'assessora alla Scuola di Roma Capitale, Claudia Pratelli, ha rivendicato l'impegno concreto messo in campo dal Campidoglio. Pratelli ha spiegato di aver scelto di fare una cosa diversa rispetto a quella fatta dal governo nazionale, puntando sull'educazione e sulla prevenzione. Per farlo, Roma Capitale ha destinato mezzo milione di euro l'anno di fondi non vincolati nella secondaria di primo grado, rivolti specificamente ai preadolescenti.

Pratelli ha definito il ruolo assunto dal Comune come una forma di supplenza rispetto a una mancanza inaccettabile del nostro Paese a livello nazionale. Ha confermato il rinnovo del progetto anche per l'anno corrente, dopo i risultati positivi della prima annualità. La prima edizione del programma ha portato all'emersione di episodi di violenza, dimostrando l'importanza di portare questi temi alla luce e di affrontarli tempestivamente nelle scuole.

La voce del mondo culturale e artistico

Presente all'evento anche il mondo dello spettacolo con l'attrice e regista Anna Foglietta, componente del Laboratorio artistico della Fondazione. Foglietta ha affermato che l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole serve "come il pane". La sua posizione è chiara: la cura e le pene non bastano, perché intervengono solo quando il danno è già avvenuto. Serve invece una strategia preventiva robusta, che parta dalla scuola.

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Foglietta ha concluso il suo intervento ricordando che il consenso è una parola magica che deve entrare nel vocabolario di ogni scuola, dall'infanzia fino all'università. La prevenzione della violenza di genere passa attraverso un cambiamento culturale profondo, in cui chi produce cultura può essere protagonista attivo. L'obiettivo finale è garantire che l'educazione sessuo-affettiva diventi una costante del percorso educativo di ragazze e ragazzi a tutte le latitudini, non affidata alla buona volontà di singoli amministratori o docenti.