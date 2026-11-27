La campagna di Monica Pais offre regali unici per aiutare gli animali fragili. Scopri come sostenere Nuvola e i Rottamissimi durante le feste natalizie 2026.

La campagna natalizia dell'associazione Effetto Palla Odv, fondata dalla veterinaria Monica Pais, propone un'alternativa concreta ai tradizionali regali materiali, indirizzando l'attenzione verso gli animali più vulnerabili. Il periodo delle feste rappresenta un momento cruciale per ampliare il concetto di dono, trasformando la generosità in un gesto di tutela specifica per cani e gatti che non hanno una casa.

Regali solidali per animali fragili

L'iniziativa punta a raccogliere fondi per sostenere "Nuvola" e gli altri membri dei "Rottamissimi", un gruppo di pelosi anziani, malati o disabili che faticano a trovare una famiglia definitiva. Queste creature, spesso senza microchip e rifiutate dai possibili adottanti, beneficiano delle cure della Clinica Duemari. Ogni acquisto effettuato contribuisce direttamente al loro benessere, garantendo assistenza medica e vitto per chi è sopravvissuto ad eventi traumatici.

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Gift idea per amanti animali

Per gli esseri umani, l'offerta include prodotti tematici di alta qualità, come maglioncini in lana merino coordinati per padrone e cane, ideali per le passeggiate invernali. Si trovano anche giochi da tavolo come il Bingo dei gatti e pasta modellabile per conservare le impronte dei pelosi. Questi articoli non sono solo oggetti di design, ma strumenti che permettono di mantenere un legame simbolico con gli animali aiutati.

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Il caso di Nuvola e il Regno di Palla

La storia di Nuvola è emblematica del lavoro di Effetto Palla. La cagnolina di razza maremmano è stata investita sul ponte di Brabau e giaceva in gravi condizioni alla Clinica Duemari. Dopo un lungo percorso di guarigione dalle numerose ferite, è diventata il "Cane del Regno di Palla", simbolo di libertà e resilienza, pronta per essere adottata a distanza o sostenuta tramite donazioni.

Initiativa Natale solidale 2026

La promozione fa parte del programma "Natale solidale 2026: i regali che fanno bene due volte", che spazia da panettoni e biscotti a calendari e agende. Questa campagna mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sui "fantasmi bianchi" della società, ovvero quegli animali dimenticati che richiedono cure speciali. Supportare questi progetti significa investire nella ricerca scientifica e nella tutela dell'infanzia animale.