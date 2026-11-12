Efficienza Energetica Edifici Italia: Boom Fatturato ma Carenza Personale Specializzato

Lo studio Thea-RX evidenzia la crescita del settore climatizzazione e riscaldamento in Italia, segnalando la grave crisi del personale tecnico e la necessità di stabilità normativa per gli investimenti.

Il settore italiano della climatizzazione, del riscaldamento, della ventilazione e della refrigerazione sta vivendo una fase di espansione economica significativa, generando 83 miliardi di euro di fatturato nel 2024. Questo comparto strategico per la transizione ecologica e l'efficienza degli edifici conta quasi 400mila occupati e ha registrato una crescita del fatturato del 55% nell'ultimo decennio. I dati emergono da uno studio congiunto di The European House Ambrosetti (Thea) e RX Italy, presentato durante il convegno Industria, Energia e Qualità della Vita tenutosi il 11 novembre a Roma.

Crescita Settoriale e Potenziale Economico

La filiera mostra numeri solidi che ne consolidano il ruolo centrale nel sistema Paese. Ogni euro investito nel comparto attiva 2,83 euro di produzione nel resto dell'economia, secondo le stime di Thea. Tuttavia, gli esperti avvertono che senza misure adeguate entro il 2030, la filiera potrebbe perdere 13 miliardi di valore aggiunto. L'impatto negativo sul sistema economico complessivo sarebbe stimato in 46 miliardi, sottolineando l'urgenza di interventi strutturali.

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La domanda di servizi e prodotti è trainata dalla necessità di migliorare l'efficienza del patrimonio immobiliare italiano. Gli edifici assorbono il 41% dei consumi finali di energia nel nostro Paese. Un terzo degli attestati di prestazione energetica residenziale ricade nelle classi C, D ed E, che sono intermedie o meno efficienti. Questa disomogeneità crea un ampio margine di intervento per modernizzare gli impianti e ridurre gli sprechi.

Crisi del Personale e Sfide Occupazionali

Nonostante la crescita economica, il settore affronta una grave criticità legata alla disponibilità di manodopera qualificata. Il 61% delle imprese del settore fatica a reperire personale specializzato per installare e mantenere i nuovi impianti. Questa carenza di competenze rappresenta un collo di bottiglia per la realizzazione degli obiettivi di transizione energetica.

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La difficoltà nel reclutamento è particolarmente marcata nelle categorie tecniche più richieste. Nel 2025, il 77% delle assunzioni previste per idraulici e posatori di tubazioni risulta difficile da coprire. Per gli elettricisti delle costruzioni, la quota di assunzioni complesse da realizzare si ferma al 71%. Massimiliano Pierini, managing director di RX Italy, ha segnalato che nel 2024 quasi il 10% delle famiglie ha avuto difficoltà a riscaldare adeguatamente la propria abitazione, evidenziando un gap tra domanda e offerta di servizi.

Posizioni Istituzionali e Contesto Industriale

Le istituzioni e le associazioni di categoria hanno delineato strategie diverse per affrontare le sfide del settore. Marco Nocivelli, vicepresidente di Confindustria per le Politiche industriali e il Made in Italy, ha messo in luce il divario competitivo sui costi energetici. Le imprese italiane pagano il 35% in più di energia rispetto alla Germania, un fattore che erode la competitività internazionale. Nocivelli ha chiesto un mercato energetico europeo comune e politiche capaci di sostenere gli investimenti produttivi.

Dal lato istituzionale, Laura D'Aprile, capo del dipartimento Sviluppo sostenibile del ministero dell'Ambiente, ha affermato che sostenibilità e competitività non devono essere viste come obiettivi contrapposti. Ha citato strumenti esistenti come i requisiti minimi per gli appalti pubblici, le politiche di economia circolare e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. L'obiettivo è creare un quadro normativo che integri queste leve per favorire la transizione.

Stabilità degli Incentivi e Prossimi Passi

Il dibattito si è concentrato anche sulla natura e sulla durata degli incentivi pubblici per l'efficienza energetica. Davide Chiaroni, vice direttore di Energy e Strategy Group del Politecnico di Milano, ha ricordato che dopo la spinta del Superbonus, gli investimenti per l'efficienza energetica sono scesi a circa 57-58 miliardi di euro, dai livelli vicini a 100 miliardi. Per raggiungere gli obiettivi europei, servirebbero oltre 100 miliardi di investimenti annuali.

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La richiesta principale dal mondo industriale e della ricerca è la stabilità normativa. Renato Loiero, consigliere del Presidente del Consiglio, ha insistito sul fatto che un incentivo vale per quanto è stabile, selettivo e sostenibile, non solo per la sua generosità. Chiaroni ha indicato la necessità di non inventare nuovi strumenti da zero, ma di stabilizzare con un orizzonte temporale più lungo quelli già esistenti. Pierini ha chiesto un dialogo franco e concreto tra istituzioni e imprese per garantire che la qualità della vita diventi un obiettivo primario della crescita industriale.