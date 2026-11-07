Egitto riapre ambasciata a Tripoli dopo dodici anni: segnale di riavvicinamento

L'Egitto ha riaperto l'ambasciata a Tripoli dopo 12 anni, segnando un cambio di passo nelle relazioni con il governo libico dell'ovest e riducendo il supporto a Haftar.

L' Egitto ha riaperto ufficialmente la propria ambasciata nella capitale libica Tripoli Sabato 7 novembre, segnando un punto di svolta diplomatico significativo dopo un'assenza protratta per dodici anni. Questa decisione, comunicata dal Ministero degli Affari Esteri del Cairo, indica un chiaro riavvicinamento tra il governo egiziano e l'amministrazione libica con sede nell'ovest del paese. Il ripristino delle relazioni diplomatiche piene rappresenta una delle più recenti evoluzioni nella complessa situazione politica che ha afflitto la Libia negli ultimi anni.

Una svolta storica per le relazioni diplomatiche

Questa apertura segna un cambiamento netto nella posizione del Cairo, che in passato era stato uno dei sostenitori più evidenti del comandante militare Khalifa Haftar. Haftar è il leader dell'Esercito Nazionale Libico con base a est e rappresenta un rivale politico e militare del governo riconosciuto a livello internazionale di Tripoli. La mossa indica quindi un distanziamento strategico dal forte appoggio precedente dato alla fazione orientale, privilegiando ora un approccio più equilibrato o orientato verso il governo centrale.

Also read Spalletti impazzisce con Cabal dopo il gol al 90': 'Ti do un cazzotto e...'

Il Ministero ha sottolineato durante la cerimonia che il significato storico dell'edificio dell'ambasciata si allinea con i legami umani e culturali profondamente radicati che caratterizzano da secoli le relazioni tra i due paesi. Il ministro degli Affari Esteri egiziano Badr Abdelatty ha ribadito l'importanza di questi contatti tradizionali, invitando a ricostruire i ponti diplomatici interrotti per oltre un decennio in un contesto di instabilità regionale.

Il contesto del ritiro diplomatico del 2014

L'Egitto aveva chiuso la propria ambasciata a Tripoli nel 2014, coincidendo con il momento in cui molte altre missioni diplomatiche straniere hanno cessato le proprie attività nella città. Questo ritiro collettivo delle rappresentazioni estere era dovuto a un'escalation del conflitto interno che aveva portato all'insediamento di governi rivali nella capitale e nella parte orientale del vasto paese nordafricano. La situazione di frammentazione politica ha reso difficile per le potenze regionali e internazionali mantenere una presenza diplomatica unificata nel territorio libico.

Advertisement

La Libia, ricca di risorse petrolifere, è precipitata nel caos generale dopo la caduta di Muammar Gheddafi nel 2011. La rivolta, sostenuta da una campagna militare della NATO, ha aperto la strada a un lungo periodo di instabilità, scontri armati e divisioni istituzionali che hanno caratterizzato ogni successivo governo nazionale. Le conseguenze di quella fase hanno creato due principali poli di potere che hanno continuato a contendersi l'autorità legittima per oltre un decennio.

La frammentazione politica e i rivali di potere

A Bengasi, nell'est della Libia, si trovano attualmente l'Esercito Nazionale Libico guidato dal comandante militare Khalifa Haftar e la Camera dei Rappresentanti. A questi si aggiunge un governo civile guidato da Osama Hammad, che rappresenta l'ala orientale della frammentazione politica nazionale. Queste strutture costituiscono il principale contrappeso istituzionale e militare alle forze che operano nella parte occidentale del paese.

A ovest, nella capitale Tripoli, si trova il Governo di unità nazionale riconosciuto a livello internazionale, guidato dal primo ministro Abdulhamid Dbeibah. Parallelamente, opera l'Alto Consiglio di Stato, un'altra importante istituzione politica con sede a Tripoli. Questa divisione geografica e istituzionale ha complicato notevolmente qualsiasi tentativo di riunificazione nazionale e di stabilizzazione economica, soprattutto nel settore energetico.

Impatto futuro e prossimi passi diplomatici

La riapertura dell'ambasciata potrebbe facilitare nuovi dialoghi tra le parti libiche, offrendo al Cairo una piattaforma per mediare tra le fazioni in conflitto. L'Egitto, con la sua posizione geografica strategica e la sua influenza regionale, potrebbe svolgere un ruolo chiave nel processo di pacificazione nazionale. Gli osservatori internazionali seguiranno da vicino le mosse diplomatiche successive del governo egiziano, valutando se questa apertura porterà a un coinvolgimento diretto nella riconciliazione libica.

Advertisement

Per i cittadini libici e per il settore petrolifero, questa stabilizzazione diplomatica potrebbe rappresentare un prerequisito per la ripresa economica e la sicurezza energetica. La presenza rafforzata delle missioni diplomatiche occidentali e regionali a Tripoli potrebbe inoltre migliorare la cooperazione internazionale per il controllo delle frontiere e la lotta contro il traffico illegale. Il mondo intero osserva con attenzione come il Cairo gestirà questo nuovo capitolo nelle sue relazioni con i vicini nordafricani.