Eicma 2026: Salvini celebra il boom della fiera delle due ruote a Milano

Giuseppe Salvini definisce l'Eicma la fiera mondiale più importante per le due ruote, evidenziando la crescita costante e l'impatto economico su milioni di posti di lavoro in Italia.

L' Eicma continua a consolidare la sua posizione come punto di riferimento globale per il settore delle due ruote, ampliando costantemente i propri spazi espositivi e attirando un numero crescente di partecipanti. L'organizzazione ha dichiarato che dopo il periodo post-pandemico, caratterizzato da quattro padiglioni e mezzo, l'esposizione è cresciuta del trenta percento ogni anno dal duemilaventuno. Le vendite dei biglietti procedono a pieno ritmo, preannunciando un successo che potrebbe rendere questa edizione la più grande mai realizzata nella storia dell'evento.

La visione di Salvini sull'eccellenza italiana

Giuseppe Salvini ha definito l'Eicma la fiera più importante al mondo sulle due ruote, sottolineando i numeri eccellenti di una manifestazione in forte crescita. Il leader politico ha evidenziato la capacità dell'evento di richiamare centinaia di migliaia di visitatori e di sostenere centinaia di migliaia di posti di lavoro, confermando l'importanza strategica del settore per l'economia nazionale. Ha auspicato una forte presenza di giovani tra i visitatori, riconoscendo nel pubblico giovane un motore fondamentale per il futuro dell'industria.

Also read EICMA 2026: Bosch estende cyber sicurezza e connettività anche alle due ruote

Impatto economico e filiera produttiva

L'evento si conferma come la casa naturale dei grandi appuntamenti internazionali, attirando imprese, investimenti e competenze da tutto il mondo. L'Eicma funge da vetrina per la capacità del territorio milanese di ospitare fiere di portata globale, dando visibilità a una filiera complessa che comprende grandi marchi storici, aziende della componentistica specializzata e startup innovative. Questa struttura permette di mostrare l'Italia come un brand internazionale di esempio per innovazione e sostenibilità reale, attrazione chiave per gli investitori esteri.

Presenze istituzionali e apertura ufficiale

Tra le presenze di rilievo della giornata inaugurale figurano figure politiche di spicco come il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e il candidato sindaco di Milano per il movimento Carmelo Burgio. La loro partecipazione sottolinea l'interesse trasversale verso l'evento, che non riguarda solo l'aspetto commerciale ma anche quello culturale e sociale. L'afflusso di personalità istituzionali testimonia il ruolo centrale che la fiera ricopre nel panorama economico e sociale italiano, diventando un polo di aggregazione nazionale.

Advertisement

Esperienza emotiva e novità tecnologiche

Sarà senza dubbio un assalto continuo per scoprire le ultime novità delle case produttrici, con focus su tecnologie all'avanguardia e accessori innovativi. Come affermato dagli organizzatori, qui non si viene soltanto per ammirare una motocicletta, ma per ritrovare una passione, vivere un'emozione e condividere un sogno. Questo entusiasmo non conosce limiti di età, trasformando la fiera in un luogo dove generazioni diverse condividono la stessa passione per la meccanica e lo stile di vita legato alle due ruote.

Dinamiche di mercato e prospettive future

La crescita annuale del trenta percento dimostra la resilienza e la vitalità del settore, capace di adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei consumatori. L'attenzione alla sostenibilità e all'innovazione tecnologica rappresenta un driver fondamentale per attrarre nuovi acquirenti e mantenere alta la competitività internazionale. Con un affluenza prevista record e una partecipazione massiccia di giovani, l'Eicma si prepara a dimostrare ancora una volta il suo ruolo cruciale nel supportare l'industria manifatturiera italiana e nel promuovere l'export del made in Italy nel settore delle mobilità sostenibile.