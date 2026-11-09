Eisenkot a Gaza: Il generale che pianificò la guerra dove morì suo figlio Gal

Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore, entra nel gabinetto di guerra israeliano. Pianificò l'offensiva a Gaza sapendo che suo figlio Gal era in pericolo. Ecco i dettagli.

Il generale israeliano Gadi Eisenkot ha progettato il conflitto a Gaza in cui è morto anche il soldato Gal, suo figlio. Il giorno del funerale ha affermato che si saranno cura del paese che il giovane ha amato. La storia rivela il senso straziante della protezione tra pace e guerra. La necessità di convivere con le macerie infinite e i rischi enormi è diventata una certezza.

La decisione di unirsi al governo

Eisenkot oggi fa parte del gabinetto di guerra. Questo orgoano ristretto si è costituito dentro al governo israeliano dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre. La scelta di entrarvi è stata complessa. Vuol dire unirsi al governo più a destra della storia di Israele. Tale governo è pieno di figure guerrafondaie che di guerra hanno sempre saputo ben poco.

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Israele rischiava di smettere di esistere. I personaggi eccentrici e pericolosi avevano le chiavi del potere. Eisenkot ha deciso di rispondere all'appello del primo ministro Benjamin Netanyahu. Si è unito al nucleo che prende le decisioni di guerra. Tale nucleo esclude il resto della maggioranza politica presente in parlamento.

Le decisioni strategiche di Eisenkot

Eisenkot, assieme al primo ministro, assume responsabilità decisive. Yoav Gallant è il ministro della Difesa. Benny Gantz è il suo collega in questo gruppo ristretto. Questi quattro uomini prendono tutte le decisioni più importanti di Israele in guerra. La strategia militare è nelle loro mani.

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Eisenkot ha deciso chi mandare a combattere. Ha stabilito come iniziare l'operazione dentro la Striscia di Gaza. Ha valutato quanti soldati erano necessari per le operazioni. Vidima ogni operazione sul campo con attenzione rigorosa. La pianificazione è stata meticolosa nonostante i rischi.

Il sacrificio del figlio Gal

Gadi Eisenkot era consapevole dei rischi a Gaza. Tra i soldati entrati nella Striscia c'era suo figlio Gal. Il giovane era impegnato nella carriera militare. Era nella stessa posizione di suo padre in passato. Gal era nato venticinque anni fa. Sua madre era Sonia Gelman.

Eisenkot conosceva i rischi di una guerra a Gaza. I soldati avrebbero conosciuto le insidie solo entrando. Una valutazione preliminare mostrava il territorio pieno di trappole. Esisteva una rete ampia di tunnel sotto terra. I terroristi di Hamas potevano nascondersi in questi cunicoli. Entrare a Gaza era un'incognita totale.

I rischi enormi erano l'unica certezza. Gal Eisenkot è morto sessantadue giorni dopo l'inizio della guerra. Era nell'area di Jabaliya, nel nord di Gaza. Si avvicinava all'ingresso di un tunnel scoperto da poco. I terroristi di Hamas hanno azionato una trappola esplosiva da lontano. L'ex capo di stato maggiore ha pianificato la guerra in cui sarebbe morto suo figlio.

Il funerale e la promessa

L'ex capo di stato maggiore ha sperato che non succedesse. Sapeva bene che sarebbe potuto succedere. Il giorno del funerale era presente tutto il gabinetto di guerra. Herzliya, poco a nord di Tel Aviv, era grigia. L'atmosfera era cupa e solenne.

Il generale Eisenkot è salito sul palco. Ha promesso di prendersi cura del paese. Ha detto che faranno di tutto per prendere le decisioni giuste. Saranno degni del sacrificio di Gal. Saranno degni di quello di tutti i caduti. La frase ha acquisito un significato profondo.

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Il legame tra famiglia e stato

In questo momento della storia dello stato ebraico, prendersene cura significa fare qualcosa di concreto. Vuol dire far capire ai nemici che il 7 ottobre non può essere ripetuto. Vuol dire continuare la guerra contro Hamas. Il rapporto tra un generale e un figlio è tormentato.

Gal vuole ripercorrere le tracce di suo padre. In molte storie di famiglia israeliane c'è uno stato come terzo incomodo. Lo stato è amato e attaccato. È forte ma sempre in cerca di protezione. È un tratto delle storie comuni e illustri.

Sonia Gelman, moglie di Shimon Peres, detestava la vita politica. Odiasse i viaggi ufficiali. Voleva starsene nel kibbutz Alumot. Lei e suo marito avevano contribuito a fondare il kibbutz. Ogni volta faceva rimostranze per gli impegni ufficiali. Se ne pentiva e si scusava. Invitava suo marito a trascorrere più tempo con David Ben Gurion. Lo faceva per il bene di Israele.

Questo sentimento è sempre stato presente nella famiglia Eisenkot. Gal era nato quando suo padre prestava servizio. Era comandante della Brigata Golani. È una delle più importanti dell'esercito. Ha sempre preso parte alle azioni più rischiose. Le azioni erano intrepide e necessarie per la sicurezza nazionale.

La guerra ha un costo reale per le famiglie militari. Dire a Gadi Eisenkot che la guerra ha un costo dà alla frase il suo significato vero. Nessuno come l'ex capo di stato maggiore può capirne la dolorosa complessità. Vive questa complessità in tutta la sua interezza ogni giorno.