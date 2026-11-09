Eisenkot e Lieberman alleanza per formare governo Israele

Benny Eisenkot e Avigdor Lieberman cercano di formare un esecutivo stabile in Israele. L'accordo prevede l'inclusione dei partiti ultraortodossi per raggiungere la maggioranza in Knesset.

Benny Eisenkot e Avigdor Lieberman hanno avviato trattative cruciali per stabilizzare la scena politica israeliana. L'obiettivo principale è evitare un governo di minoranza fragile e formare un esecutivo con una maggioranza solida. I due leader politici hanno espresso piena fiducia nella possibilità di creare un governo stabile per quattro anni.

Strategia Lieberman e necessità della maggioranza

Avigdor Lieberman, leader di Israel Beitenu, ha dichiarato chiaramente a Benny Eisenkot che l'unica via per evitare un governo di minoranza è integrare gli elettori più religiosi, gli haredim. Lieberman ha rassicurato Eisenkot sul fatto che lui non desidera la carica di primo ministro. L'obiettivo è garantire che Eisenkot diventi il capo del governo. Il Blocco di Eisenkot dispone di 48 seggi sui 120 della Knesset.

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Per raggiungere la maggioranza assoluta di 61 seggi, è necessario trovare nuovi alleati o appoggi esterni. Eisenkot ha persino aperto a un possibile accordo con il Likud. Questa opportunità però dipende dall'accettazione delle sue quattro condizioni e dal suo insediamento come premier. Senza tali garanzie, questa strada rimane bloccata.

Opposizione agli appoggi arabi e posizione ultraortodossa

Il problema centrale rimane quello dei numeri parlamentari disponibili. I due partiti arabi, Lista Comune e Ra'am, dispongono di 19 seggi in totale. Essi hanno indicato Benny Eisenkot come figura di riferimento al presidente Herzog. Tuttavia, Lieberman rifiuta categoricamente di dipendere dal loro sostegno politico per la sopravvivenza del governo.

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L'alternativa proposta da Lieberman è un'intesa con i partiti ultraortodossi. Questa scelta comporta profonde divergenze sulla questione della leva obbligatoria. La maggior parte degli studenti dei duemila istituti religiosi in Israele rifiuta l'arruolamento militare. Lieberman crede in un compromesso, facendo riferimento a una proposta di legge del 2018.

Quella specifica proposta legislativa del 2018 era finita nel nulla al momento della sua presentazione. Gli ultraortodossi richiedono invece garanzie sul mantenimento delle esenzenze per gli studenti delle scuole religiose. Chiedono inoltre la tenuta costituzionale della futura normativa sulla leva. Ebraismo della Torah Unito, con 7 deputati, ha preso le distanze da Netanyahu.

Negoziati in corso e ruolo strategico dello speaker

Amir Ohana, esponente del Likud, potrebbe appartenere a Yashar, il partito di Benny Eisenkot. Secondo la stampa israeliana, Eisenkot stesso potrebbe ricoprire temporaneamente la carica di presidente della Knesset. Questa situazione non sarebbe la prima volta. Nel marzo 2020, infatti, fu eletto presidente del Parlamento mentre negoziava con Netanyahu.

In quel frangente storico, mantenendo la carica per due mesi, ha gestito le trattative di governo. La battaglia politica potrebbe iniziare già oggi con l'insediamento della ventiseiesima Knesset. Il controllo della presidenza della Knesset è strategico per le operazioni future. Lo speaker esercita influenza sui lavori parlamentari e sull'agenda legislativa.

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Conseguenze legislative e sfide costituzionali

Sostituire subito Amir Ohana permetterebbe allo schieramento anti-Netanyahu di promuovere leggi bloccate. Tra queste spicca l'istituzione di una commissione statale d'inchiesta sul massacro del 7 ottobre 2023. Questa proposta spaventa molto Netanyahu per le implicazioni politiche dirette. Inoltre, si parla di una norma per limitare a due mandati la durata dell'incarico di primo ministro.

Shas, che detiene 6 seggi, rimane invece schierato col premier uscente. Secondo Asher, esponente di Yashar, lo speaker dovrebbe cambiare solo con la formazione di un nuovo governo. Questo criterio evita che lo speaker si trovi politicamente ostile alla futura maggioranza. La distanza ancora ampia con gli ultraortodossi si misura sul primo voto della nuova legislatura.