L'ex capo militare Gadi Eisenkot firma patto con Avigdor Lieberman per sfidare Netanyahu a Israele. Obiettivo: formare governo entro il 6 dicembre 2026.

Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar e ex capo dello Stato maggiore dell'esercito israeliano, ha annunciato martedì un accordo fondamentale con Avigdor Lieberman, leader del partito Israel Our Home. Questa alleanza strategica segna il primo passo concreto verso la formazione di un nuovo governo a Gerusalemme, nella giornata del 24 novembre 2026. L'accordo mira a destabilizzare la posizione di Benjamin Netanyahu, che rimane primo ministro ad interim, e a creare una coalizione competitiva in vista delle scadenze imminenti fissate dal presidente dello Stato.

Dettagli dell'alleanza strategica Eisenkot Lieberman

Il patto tra Gadi Eisenkot e Avigdor Lieberman rappresenta una mossa politica inaspettata, dato il passato storico di opposizione tra le loro fazioni. Avigdor Lieberman aveva precedentemente dichiarato pubblicamente la sua ferma opposizione alla formazione di un governo che includesse partiti arabi, così come la sua resistenza a qualsiasi forma di governo di unità nazionale guidato da Benjamin Netanyahu. Nonostante queste precedenti posizioni rigide, i due leader hanno confermato che i colloqui tenuti martedì mattina sono culminati in un'intesa operativa per unire le forze parlamentari contro l'attuale premier.

Also read Eisenkot tratta col Likud e la West Bank va a fuoco

Questa nuova intesa combina i 21 seggi conquistati dal Partito Yashar di Gadi Eisenkot alle elezioni del 27 ottobre, con i 7 seggi ottenuti dal partito Israel Our Home di Avigdor Lieberman. La somma di queste forze, insieme ad altri alleati minori, porta la coalizione a un totale di 48 seggi nella Knesset. Sebbene questo numero sia inferiore ai 53 seggi detenuti attualmente dall'alleanza di Benjamin Netanyahu che include il Likud, i partiti di estrema destra e quelli ultra-ortodossi, la coalizione di Eisenkot punta su ulteriori appoggi esterni per raggiungere la maggioranza assoluta necessaria per governare.

Visioni in contrasto e opposizione politica

La posizione di Avigdor Lieberman sembra aver subito una modifica significativa, orientandosi ora verso la collaborazione con Gadi Eisenkot per estromettere Benjamin Netanyahu dal potere. Questa strategia è sostenuta anche dai partiti che rappresentano la minoranza araba in Israele, i quali detengono 19 seggi in parlamento. Questi deputati arabi hanno espresso una veemente opposizione all'attuale leadership di Benjamin Netanyahu e sono allineati con Gadi Eisenkot, offrendo così alla coalizione di Eisenkot e Lieberman una via potenzialmente percorribile verso i 61 seggi indispensabili per la formazione del governo.

Advertisement

Dall'altra parte, Benjamin Netanyahu mantiene il controllo tecnico del governo come primo ministro ad interim, nonostante le elezioni del 27 ottobre abbiano privato la sua maggioranza della predominanza. L'alleanza del Likud con i partiti religiosi e nazionalisti ha superato le aspettative elettorali in termini di voti totali, ma non è riuscita a mantenere il controllo della Knesset. La situazione attuale vede il presidente della Repubblica, Isaac Herzog, aver ufficialmente incaricato Gadi Eisenkot di tentare la formazione di un nuovo esecutivo entro i termini stabiliti dalla legge fondamentale dello Stato.

Impatto reale e prossimi passi parlamentari

La scadenza cruciale per Gadi Eisenkot per provare a formare un governo è fissata al 6 dicembre 2026, entro un mandato iniziale di 28 giorni. Questa data è il risultato delle consultazioni iniziate dopo il giuramento della Knesset avvenuto il 10 novembre, quando non si era ancora formata alcuna maggioranza esecutiva. Se Gadi Eisenkot dovesse fallire nel compito assegnato, il mandato passerà a Benjamin Netanyahu, che avrà l'opportunità di provare a costruire una coalizione stabile. In caso di completo fallimento di entrambe le parti, Israele sarà costretto a procedere con nuove elezioni generali già il prossimo anno.

Parallelamente a questi sviluppi, si stanno verificando movimenti interni alla coalizione di cambiamento guidata da Gadi Eisenkot. Il partito dei Democratici, guidato da Yair Golan e forte di 8 seggi, ha annunciato la sospensione delle trattative con Yashar. Questa decisione è stata presa in reazione ai progressi nelle discussioni tra Gadi Eisenkot e il partito Likud di Benjamin Netanyahu. Yair Golan ha chiarito che la sua fazione preferisce un governo che escluda Netanyahu ma che includa il sostegno dei partiti arabi, una posizione che lo mette in contrasto con le attuali negoziazioni in corso.

Le trattative per un eventuale governo di unità nazionale tra Gadi Eisenkot e Benjamin Netanyahu continuano a svolgersi in parallelo all'accordo con Avigdor Lieberman. La complessità della situazione politica israeliana richiede una rapida risoluzione per garantire stabilità istituzionale. L'outcome di queste trattazioni determinerà non solo la composizione del prossimo esecutivo, ma anche l'orientamento politico del Paese nei prossimi anni, considerando le profonde divisioni tra le varie fazioni parlamentari presenti alla Knesset.