Gadi Eisenkot e Avigdor Lieberman negoziano un compromesso storico per la leva militare ultraortodossa. Scopri i dettagli dell'accordo e le implicazioni politiche per Israele.

Il presidente incaricato Gadi Eisenkot e il leader di Yisrael Beiteinu Avigdor Lieberman hanno avviato negoziati avanzati per formare una coalizione di governo, centrando la trattativa su una riforma controversa relativa alla coscrizione militare per la popolazione ultraortodossa. Questa mossa strategica arriva dopo una pesante campagna denigratoria condotta da Benjamin Netanyahu e i suoi alleati contro i partiti arabi, campagna che è culminata in una significativa sconfitta politica per l'ex premier e nella riaffermazione del ruolo di Eisenkot nel panorama politico israeliano.

Elezioni e Dinamiche Parlamentari della Knesset

Dieci parlamentari arabi sono stati determinanti per l'elezione di Ofir Katz a presidente della Knesset, ma questa alleanza non si tradurrà automaticamente in una maggioranza di governo stabile. Di particolare rilevanza, l'elezione di due deputati arabi, uno della Joint List e l'altro della Lista Araba Unita (UAL), come vice presidenti temporanei. È stato inoltre sancito un accordo per l'istituzione di un Comitato parlamentare per lo sviluppo economico e sociale della comunità araba, che sarà presieduto da un esponente della Joint List, segnando un cambio di rotta nelle dinamiche di potere all'interno del parlamento.

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La Proposta di Legge Su la Levita di Lieberman

Avigdor Lieberman sta portando avanti la trattativa sulla base di una sua proposta di legge presentata nel 2018, quando ricopriva la carica di ministro della Difesa insieme a Benjamin Netanyahu. Il testo prevedeva l'imposizione di quote di arruolamento crescenti per i giovani uomini ultraortodossi nelle Forze di Difesa Israeliane (Idf), con l'istituzione di penalità finanziarie e tagli ai fondi statali destinati alle yeshivot in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questa proposta, che includeva meccanismi specifici per le esenzioni, generò all'epoca un forte scontro politico con i partiti Shas e United Torah Judaism (Utj), che rifiutavano categoricamente l'introduzione di sanzioni economiche.

Posizioni dei Partiti Ultraortodossi Utj e Shas

La situazione attuale risulta profondamente diversa rispetto al passato, poiché i partiti ultraortodossi temono fortemente che un eventuale accordo tra Netanyahu ed Eisenkot possa escluderli dal governo o ridurre drasticamente la loro influenza politica. Questa paura deriva dalla perdita di cospicui finanziamenti sperimentata in coalizioni precedenti e dall'incapacità dimostrata da Netanyahu nel far approvare una legge che esentasse i giovani delle yeshivot dalla coscrizione obbligatoria durante il suo precedente mandato. L'Utj, pur avendo votato per il candidato Likud Ofir Katz, si era astenuta dalle consultazioni condotte dal presidente Isaac Herzog per la nomina del premier, evidenziando la sua cautela strategica.

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Dettagli Tecnici e Confronto con il Piano Netanyahu

La proposta di Lieberman è percepita come più moderata rispetto a quella presentata in precedenza dal governo Netanyahu, il quale aveva attirato le critiche aspre dell'Utj per la sua rigidità. Il piano liebermaniano non prevedeva sanzioni individuali dirette per chi si sottraeva alla leva, fissava obiettivi di arruolamento annuali inferiori per la comunità ebraica ultraortodossa e articolava l'implementazione su una tempistica più lunga. Inoltre, si ritiene che questo quadro legislativo abbia maggiori probabilità di resistere al giudizio della Corte Suprema israeliana, evitando le bocciature costituzionali che avevano segnato le iniziative precedenti.

La Controriforma di Eisenkot e le 90.000 Sfuggite

Parallelamente, Gadi Eisenkot ha presentato una proposta alternativa volta a regolarizzare la situazione di circa 90.000 ultraortodossi renitenti alla leva, definendo questo gruppo il "bacino" di disertori. Il piano prevede di concedere diversi mesi, potenzialmente fino a sei, per regolarizzare la propria posizione legale con le Idf attraverso tre diversi accordi basati sull'età. La misura mira a smaltire l'arretrato e consentire a questi uomini di normalizzare il proprio status, ponendo fine alla classificazione di criminali. L'amnistia retroattiva coprirebbe gli uomini tra i 18 e i 26 anni, mentre i successivi inadempimenti comporterebbero sanzioni personali.

Impatto Reale e Prossimi Passi Strategici

Per la comunità ultraortodossa, la risoluzione dello status legale rappresenta una concessione significativa, poiché a decine di migliaia di giovani uomini haredim è attualmente proibito lasciare il territorio israeliano a causa delle procedure in corso. Sebbene il partito Shas abbia ribadito il suo sostegno a Netanyahu, si presume che sotto la pressione del rabbino Dov Lando potrebbe essere costretto ad appoggiare la proposta. Lieberman spera di evitare un governo di minoranza sfruttando la possibile defezione di alcuni parlamentari del Likud e l'astensione strategica della Lista Araba Unita, consolidando così una nuova base di potere per la prossima legislatura.