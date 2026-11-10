Eisenkot forma il governo: Lieberman e gli haredi al centro dei negoziati

Gadi Eisenkot avvia le consultazioni per la XXVI Knesset. Avigdor Lieberman pone condizioni sugli alleati arabi e chiede la riforma della leva. Analisi della strategia politica.

Il processo di formazione del nuovo governo israeliano è entrato in una fase decisiva nel giorno dell'insediamento della XXVI Knesset. Questo evento segna una svolta cruciale dopo meno di quarantotto ore dal mandato esplorativo ricevuto da Yair Gadi Eisenkot dal presidente Isaac Herzog. Sette giorni sono trascorsi dal voto elettorale in Israele, un lasso di tempo che ha visto il nuovo leader di Yashar impegnato in un fitto calendario di consultazioni per sondare il terreno politico e aggregare la necessaria maggioranza parlamentare.

L'incontro strategico con Avigdor Lieberman

La giornata di lunedì ha segnato l'avvio delle trattative con il primo e più importante faccia a faccia tra l'ex capo di stato maggiore dell'Idf e Avigdor Lieberman, leader della formazione russofona Yisrael Beytenu. Nonostante Lieberman abbia espresso il proprio favore alla nascita di un esecutivo guidato da Eisenkot, ha posto una condizione intransigente: l'esclusione dei partiti arabi dalla coalizione di governo. Questa posizione resta ferma e non lascia spazio a interpretazioni alternative al momento attuale.

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Dall'altro lato, Lieberman ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere nella coalizione i partiti dei religiosi ultraortodossi. Per questi gruppi, l'obiettivo prioritario rimane la risoluzione della questione riguardante l'esenzione dalla coscrizione obbligatoria per i giovani delle yeshivot. Questa regolamentazione, storicamente controversa, ha portato allo scontro aperto e alla fine del sodalizio politico tra Lieberman e Benjamin Netanyahu, chiudendo di fatto l'era della collaborazione diretta tra le due forze.

Negoziati con gli ultraortodossi e il blocco parlamentare

Durante il loro incontro, Eisenkot e Lieberman avrebbero dato il via libera in linea di massima a un'iniziativa che includerebbe la stesura di una versione attenuata, definita "soft", del disegno di legge sull'arruolamento nell'esercito per la popolazione haredi. Come controparte, i due leader sperano di ottenere l'appoggio fermo delle componenti di riferimento della comunità ashkenazita affiliate nella sigla United Torah Judaism, nota anche come Yahadut Ha Torah.

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L'obiettivo strategico si estende fino a convincere anche il partito religioso sefardita Shas, altro elemento costitutivo del variegato mondo haredim. Il legame del Shas con il Likud di Netanyahu era stato strettissimo fino all'esito delle urne e al terremoto politico che ha portato il suo storico leader Arye Deri ad annunciare le dimissioni. Questo cambio di alleanze rappresenta una pieza chiave per la nuova maggioranza potenziale.

La minaccia del blocco da 61 parlamentari

Lo scenario che lo Shas entri nella potenziale coalizione di Eisenkot preoccupa profondamente la corte di Netanyahu. Il rischio temuto dai sostenitori del premier uscente è che Eisenkot possa contare su un blocco compatto di 61 parlamentari, garantendosi così la maggioranza assoluta in parlamento senza bisogno del soccorso o dell'approvazione dei partiti arabi. Questo calcolo numerico sposterebbe radicalmente gli equilibri di potere a Gerusalemme.

Tuttavia, la situazione rimane in sospeso finché non mancherà una versione normativa concordata con i partiti ultraortodossi. La materia continua a essere oggetto di trattativa generale sulla tematica della preservazione dello status quo religioso, creando un'incertezza che blocca la piena attuazione del piano governativo. Eisenkot dovrà quindi affrontare il compito complesso di appianare le divergenze tra i partiti ultraortodossi e le posizioni più laiche rappresentate da Lieberman, Naftali Bennett, Yair Lapid e Yair Golan.

L'importanza del tempo e la lotta per la Knesset

Quello che non manca è il tempo, poiché l'incarico esplorativo prevede complessivamente circa cinque settimane per portare a termine la procedura. L'urgenza maggiore, però, riguarda la scelta del prossimo speaker della Knesset, nodo di nevralgica importanza per costruire una solida alternativa al premier uscente. L'attuale presidente del parlamento è Amir Ohana, fedelissimo di Netanyahu e architrave delle sue politiche legislative negli ultimi anni.

Se Eisenkot, probabilmente nella prossima settimana, dovesse conquistare questa casella parlamentare, metterebbe in scacco la futura agenda legislativa del governo uscente. Questa mossa includerebbe la possibilità di calendarizzare l'istituzione della commissione d'inchiesta sui fatti del 7 ottobre, una misura che Netanyahu ha finora negato al paese, mantenendo il controllo sulla procedura parlamentare attuale.

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I nomi chiave e le prossime mosse politiche

Il nome del candidato che dovrebbe portare la prima vittoria a Eisenkot nella lunga partita a scacchi con Netanyahu è quello del deputato di Yashar Matan Kahana. Kahana, già ministro dei servizi religiosi nell'esecutivo Bennett-Lapid, proviene da un background militare di alto profilo dove ha servito nell'unità delle forze speciali Sayeret Matkal e successivamente nell'aeronautica, mantenendo la riserva con il grado di tenente colonnello.

Kahana ha mosso i primi passi in politica al fianco di Bennett. Il rapporto tra i due, che sono stati commilitoni e compagni di partito, viene descritto come di profonda amicizia e rispetto reciproco, fattore che rende Kahana una figura centrale nelle nuove alleanze. Nello schema delle alleanze di Eisenkot, al partito di Bennett toccherebbe la presidenza del comitato parlamentare delle Finanze, mentre a Lieberman è riservata l'ambita pedina degli Affari Esteri e della Difesa.

Il passo successivo chiaro nell'operato della nuova maggioranza è scardinare il potere e le linee difensive di Netanyahu. Il premier è tornato a proporre insistentemente un governo di unità nazionale, ma il suo margine di azione tende a restringersi di ora in ora. Si vocifera che il panico regni sovrano a Balfour Street, la residenza ufficiale del premier, mentre i tentativi di approccio per non far decollare il campo anti-Netanyahu non hanno avuto successo.

Non sono andati a buon fine né i sondaggi verso il partito arabo Ra'am, né le consultazioni con i rabbini dell'UTJ, e nemmeno l'intento di testare nuovamente Yisrael Beytenu per riportare Lieberman nel solco di Bibi. Insomma, nel Likud più che a una magia di Netanyahu si prega al miracolo. La sorpresa potrebbe essere Bibi a Canossa, una mossa da non scartare se Netanyahu non riesce ad aprire il paracaduite politico che gli consentirebbe di mantenere una qualche forma di influenza nel nuovo scenario democratico israeliano.