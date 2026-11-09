Eisenkot incaricato di formare il governo israeliano: la fine dell'era Netanyahu

Isaac Herzog affida a Gadi Eisenkot l'incarico di formare un nuovo governo, segnando la fine del dominio di Netanyahu e aprendo la strada a un cambiamento politico in Israele.

Il Presidente di Israele Isaac Herzog ha ufficialmente affidato a Gadi Eisenkot il mandato per formare un nuovo governo, segnando un momento storico fondamentale nel panorama politico nazionale. Questo incarico rappresenta la prima concreta opportunità per il paese di voltare pagina dopo anni di dominio esclusivo di Benjamin Netanyahu. La mossa istituzionale indica che la lunga stagione politica del premier uscente sta ufficialmente volgendo al termine, aprendo un capitolo completamente nuovo per la democrazia israeliana.

Il Mandato di Eisenkot e la Fine di Netanyahu

Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, si trova ora davanti al compito delicato di costruire una maggioranza parlamentare stabile e funzionale. Non è ancora chiaro quali saranno le specifiche alleanze necessarie né quale sarà l'agenda legislativa di un eventuale esecutivo guidato da lui. Tuttavia, il semplice fatto che il Presidente della Repubblica abbia scelto Eisenkot per questa responsabilità simbolizza il desiderio di cambiare rotta rispetto alla precedente amministrazione.

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Questa scelta non implica necessariamente una piena adesione alle posizioni politiche personali di Eisenkot, specialmente riguardo alla sua storica difesa della soluzione dei due stati per due popoli. Molti elettori e osservatori potrebbero non condividere integralmente il suo programma politico. Il significato più profondo risiede nella rottura con un modello politico in cui tutto ruotava attorno alla sopravvivenza politica di un solo leader. Per la prima volta in molti anni, il futuro di Israele non è più subordinato esclusivamente alla volontà individuale di Benjamin Netanyahu.

Il Bilancio Negativo della Stagione Netanyahu

Il governo guidato da Benjamin Netanyahu è stato caratterizzato da un progressivo indebolimento delle istituzioni democratiche e da un'accresciuta influenza di componenti radicali e nazionaliste all'interno della coalizione di maggioranza. Questa dinamica ha contribuito ad approfondire le divisioni sociali nel paese e a compromettere le relazioni con una parte significativa della comunità internazionale. Le scelte effettuate durante questo periodo hanno spesso privilegiato equilibri politici interni a scapito delle prospettive a lungo termine del paese.

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Una delle criticità principali è stata la crescente illusione secondo cui la questione palestinese potesse essere rimossa dall'agenda politica o gestita esclusivamente attraverso la forza militare. Si è coltivato per anni il mito che fosse possibile garantire la sicurezza senza affrontare le ragioni profonde del conflitto e senza una prospettiva politica chiara. Questa strategia ha mostrato la sua fragilità in modo drammatico durante gli eventi successivi all'ottobre, dimostrando che la sola contenimento militare non è sufficiente.

L'Impatto del 7 Ottobre e la Questione Palestinese

Il 7 ottobre ha rappresentato il tragico fallimento di questa impostazione, con il terrorismo di Hamas che ha colpito al cuore la società israeliana con ferocia e l'obiettivo dichiarato di distruggerne lo stato. La guerra successiva ha portato un carico devastante di morte e distruzione, allontanando ulteriormente israeliani e palestinesi da qualsiasi ipotesi concreta di convivenza pacifica. Tuttavia, da questa tragedia deve nascere la consapevolezza che non esiste una soluzione militare definitiva a un conflitto che rimane, fondamentalmente, di natura politica.

Difendere il diritto di Israele a esistere e a vivere in sicurezza non significa approva automaticamente ogni scelta effettuata dai suoi governi nel corso degli anni. Al contrario, richiede il coraggio di riconoscere quando quelle scelte compromettono il futuro del paese. Questa distinzione è cruciale, specialmente per chi considera incompatibili la solidarietà con lo stato ebraico e il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. Esistono due diritti nazionali distinti, due storie e due popoli che devono poter vivere in pace e sicurezza reciproca.

La Prospettiva dei Due Stati e il Futuro Democratico

Alcuni considerano la prospettiva dei due stati per due popoli ormai irrealistica, ma la verità è che nessun'altra alternativa è stata in grado di garantire simultaneamente la sicurezza di Israele, l'autodeterminazione dei palestinesi e una pace duratura. Non si tratta di riproporre nostalgicamente la stagione degli Accordi di Oslo, ma di recuperarne l'intuizione politica fondamentale: la pace non nasce dalla sconfitta dell'altro, ma dal riconoscimento reciproco.

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Il futuro di Israele non può essere affidato esclusivamente a un semplice cambio di governo, ma richiede un cambiamento più profondo che restituisca spazio alla politica, al confronto democratico e alle forze moderate. La società israeliana ha dimostrato in questi anni di possedere straordinarie energie democratiche. È necessario che queste energie vengano incanalate verso un dialogo costruttivo, rifiutando la logica dell'odio e della contrapposizione permanente per costruire un'agenda condivisa e stabile.