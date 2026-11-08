Eisenkot premier: la strategia per un governo anti-Netanyahu

Gidi Eisenkot guida la formazione di un governo di minoranza. Analisi delle condizioni, dei partiti coinvolti e delle sfide interne ed estere per la nuova leadership israeliana.

Gidi Eisenkot sta guidando una manovra complessa e segreta per formare un nuovo governo di minoranza in Israele. L'obiettivo principale è rimuovere Benjamin Netanyahu dalla carica di premier, sfruttando il supporto di diverse formazioni politiche che si oppongono all'attuale premier. Questa strategia richiede cautela e precisione, considerando la frammentazione del panorama politico israeliano.

La Strategia per il Controllo della Knesset

Eisenkot ha delineato una procedura chiara per assicurarsi il controllo della Knesset nella settimana successiva all'annuncio. Il primo passo consiste nel sostituire il presidente dell'assemblea e i vertici delle commissioni chiave. Questa mossa è fondamentale per dirigere il processo legislativo e garantire che le decisioni cruciali procedano secondo i piani del nuovo schieramento. Successivamente, si procederà con il giuramento di un esecutivo di minoranza.

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Questo esecutivo si baserà sull'astensione di quei partiti che si dichiarano apertamente anti-Netanyahu. La durata di questa fase iniziale è prevista tra due e quattro settimane. Durante questo periodo, i leader della coalizione valuteranno se espandere il governo includendo partiti ultraortodossi o arabi. L'inclusione di questi gruppi avverrà solo a condizione che le richieste siano considerate ragionevoli e che gli alleati politici e l'opinione pubblica siano d'accordo.

Posizioni dei Partiti e Condizioni di Alleanza

L'opposizione si era presentata alle elezioni con tre posizioni ferme: nessun appoggio a Netanyahu, nessun coinvolgimento degli ultraortodossi e nessuna collaborazione con i partiti arabi. Eisenkot ha adottato un approccio più flessibile, escludendo solo Netanyahu ma lasciando aperte le porte ad altri, incluso il Likud. Ha posto quattro condizioni specifiche per qualsiasi partito che desideri entrare nella coalizione di governo.

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Avirdor Lieberman è visto come una figura strategica che punta a dimostrare la riluttanza dei religiosi a sostenere la leva militare. La sua strategia mira a far accettare ai propri elettori la collaborazione con i partiti arabi se le proposte di riforma non vengono accolte. La leva militare rimane una priorità assoluta per i partiti religiosi, seguita subito dalla questione dei fondi per le scuole religiose.

Netanyahu ha storicamente finanziato queste scuole senza limiti, specialmente quando non poteva concedere esenzioni dal servizio militare. Gli haredi temono che un governo guidato da Eisenkot richieda l'insegnamento di materie scientifiche e linguistiche per ricevere fondi pubblici. Di conseguenza, per i partiti religiosi potrebbe essere più conveniente fare concessioni su questi temi per mantenere i finanziamenti statali.

Impatto sui Cittadini e Prospettive Future

I partiti arabi hanno dichiarato che il loro sostegno esterno servirà a rimuovere Netanyahu, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich. Non intendono tornare subito alle urne, poiché un'alta affluenza elettorale non si ripeterebbe facilmente. Se contribuiranno a eleggere un nuovo presidente della Knesset e a formare il governo senza condizioni preliminari, la percezione pubblica del loro voto cambierà significativamente. Questo è cruciale per dimostrare al venti per cento della popolazione israeliana che la propria voce conta.

La maggioranza degli elettori arabi accetta la collaborazione politica. Comunicare che i diritti non si ottengono con mezzi democratici rischia di spingere verso la violenza. Le misure contro la criminalità nelle città arabe e i piani di investimento rappresentano promesse concrete per migliorare la vita dei cittadini. Queste aree sono al centro delle discussioni tra i leader della coalizione.

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Politica Estera e Questioni di Sicurezza

La compagine di governo, che include Golan, Bennett, Lapid, Eisenkot e Lieberman, è eterogenea ma mostra un consenso impressionante sui temi principali. Internalmente, mirano a ripristinare l'indipendenza della magistratura e proteggere la procuratrice generale. L'inchiesta sugli eventi del 7 ottobre e la lotta alla criminalità nelle comunità arabe sono priorità condivise. Tutti considerano l'Autorità palestinese un partner indispensabile, sebbene debba essere riformata.

Sul piano estero, concordano sul rafforzamento dell'Autorità palestinese, restituendole sei miliardi di shekel trattenuti da Smotrich. I leader del Blocco vogliono dare una possibilità al piano di Trump, che Netanyahu aveva accettato a parole ma ostacolato nella pratica. Intendono provare la via diplomatica prima di ricorrere alla forza, pur non sapendo se Hamas si disarmi. Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore, riteneva utile l'accordo nucleare JCPOA e cercherà la via diplomatica, considerando l'azione militare solo come ultima risorsa.