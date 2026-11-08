Eisenkot Primo Ministro: la sfida per Gaza e il governo in Israele

Gadi Eisenkot riceve l'incarico per formare un nuovo governo a Israele. Focus sulla crisi di Gaza, le difficoltà per la pace e le pressioni internazionali.

Gadi Eisenkot ha ricevuto l'incarico ufficiale di formare un nuovo governo israeliano entro un mese e mezzo, segnando la fine del ventennio politico dominato da Benjamin Netanyahu. L'ex capo di Stato Maggiore si è rivolto direttamente ai seggi elettorali dopo una sosta significativa sulla tomba di Gal, il minore dei suoi cinque figli caduto in combattimento a Gaza durante l'offensiva lanciata dopo i massacri del 7 ottobre 2023.

Di fronte alla lapide del figlio, Eisenkot ha rinnovato la promessa fatta quel giorno doloroso, affermando di non poter far tornare indietro l'orologio ma di impegnarsi a essere degno del prezzo altissimo pagato da Gal e dagli altri giovani soldati. Questo momento di raccoglimento prelude alla sua nuova missione politica, che include la necessità di rigenerare un Paese stanco da un conflitto permanente.

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La Transizione Politica e le Dinamiche di Potere

Gadi Eisenkot intende usare il suo mandato per chiudere la spaccatura interna aperta dal soprannome dato a Benjamin Netanyahu, puntando su temi diversi dal passato come la ricostruzione nazionale e la gestione del dopoguerra. Durante la campagna elettorale, gli avversari politici hanno cercato di minare la sua immagine attribuendogli il nomignolo di "scimmia" per le sue origini mizrahi e criticando la sua padronanza dell'inglese, meno fluida rispetto a quella del primo ministro uscente, cresciuto negli Stati Uniti.

Tuttavia, numerosi osservatori e concittadini anziani lo paragonano a Yitzhak Rabin per il suo accento saba e per la figura pionieristica che incarna, evocando i simboli della resistenza e della ricostruzione nazionale. Eisenkot è consapevole che la sua leadership dovrà superare le divisioni sociali ed etniche, presentandosi come una figura di unità capace di affrontare le ferite ancora aperte nella società israeliana.

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Posizioni sulla Pace e Ruolo degli Attori Internazionali

I diplomatici europei si interrogano sulla possibile svolta nella politica estera e nei negoziati con i palestinesi sotto la guida di Eisenkot. L'ex generale ha chiaramente avvertito che chiunque consideri possibile un accordo di pace a breve termine si sbaglia di grosso, delineando una posizione scettica sulla immediata risoluzione del conflitto. Tra i suoi alleati politici, solo Yair Golan, anch'egli ex generale, osa rilanciare pubblicamente il tema della pace.

Gli eventi tragici come il festival musicale nel deserto del Negev e i raid nei rave party all'alba del giorno più buio per lo Stato ebraico hanno radicalizzato l'opinione pubblica. Eisenkot pensa agli eccidi perpetrati dai terroristi di Hamas e smantella l'idea di Netanyahu che il conflitto si possa semplicemente contenere, suggerendo invece la necessità di tentare soluzioni concrete anche se difficili da implementare nel breve periodo.

Impatto Geopolitico e Prossimi Passi Strategici

A Washington la situazione è cambiata e, se diventerà primo ministro, Gadi Eisenkot dovrà tenere conto dell'isolamento internazionale del Paese causato dalle mosse oltranziste di Netanyahu e dalle esternazioni dei ministri Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich. Le violenze dei coloni in Cisgiordania e la situazione a Gaza richiedono un'attenzione diplomatica immediata, specialmente considerando che la comunità internazionale aspetta un aiuto per gli oltre due milioni di palestinesi in condizioni disastrose.

Gadi Eisenkot ha offerto spazio per cooperare ai deputati dei partiti del premier uscente e di Smotrich, pur non accettando ufficialmente il sostegno delle formazioni arabe per ora. L'inverno sta arrivando e le tempeste stanno già strappando le tende di fortuna tirate su nella sabbia, aumentando la pressione per uno sforzo umanitario efficace. Le guerre devono portare a risultati diplomatici, un'opportunità che sembra esserci in Libano dove il governo dichiara di essere pronto a contrastare Hezbollah.