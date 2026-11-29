Gadi Eisenkot lascia intuire che non formerà un governo di unità con Benjamin Netanyahu. Il leader di Yashar punta su una coalizione alternativa con tempi di scadenza definiti.

Gadi Eisenkot, leader del partito di centro-destra Yashar e ex capo delle Forze di Difesa Israeliane, ha lasciato intendere di non avere intenzione di formare un governo di unità nazionale con il premier in carica Benjamin Netanyahu. La presa di posizione segue i colloqui svoltisi di domenica a Tel Aviv, nei quali i due uomini hanno dedicato due ore a discutere della composizione del futuro esecutivo, ma senza giungere a un accordo strutturale. La percezione generale tra gli osservatori politici è che Eisenkot stia orientando le sue mosse verso un'alleanza con i partiti che mirano a rimuovere il veterano premier, piuttosto che collaborare direttamente con lui.

Natura dei colloqui e dichiarazione congiunta

I due incontri tenutisi questo mese tra Gadi Eisenkot e Benjamin Netanyahu sono stati caratterizzati da un tono formalmente serio e orientato agli affari. Nella comunicazione congiunta rilasciata a conclusione della riunione di domenica, entrambi i leader hanno dichiarato che il dialogo è stato improntato al businesslike, con l'obiettivo esplicito di tentare di colmare le sostanziali differenze politiche ed ideologiche che separano le loro fazioni. Tuttavia, la dichiarazione non ha fornito dettagli concreti su eventuali compromessi raggiunti, lasciando spazio a diverse interpretazioni strategiche da parte degli analisti.

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La riunione di domenica rappresenta il secondo incontro significativo tra i due rivali politici, dopo che il primo era stato descritto principalmente come un briefings di sicurezza riservato a Eisenkot. Questa escalation nella frequenza degli incontri riflette l'urgenza creatasi dopo le elezioni inconcludenti del 27 ottobre scorso, un evento che non ha assegnato a nessuno dei due leader un percorso chiaro e diretto verso la formazione di un governo stabile. La mancanza di una vittoria schiacciante da parte di qualsiasi blocco ha reso necessarie queste negoziazioni complesse per sbloccare la situazione politica bloccata.

Posizioni dei contendenti e offerta di rotazione

Benjamin Netanyahu, il premier israeliano più longevo nella storia del paese, ha dichiarato sabato di essere disposto a cedere temporaneamente il potere in un ipotetico governo di unità guidato da Gadi Eisenkot. La proposta del leader del Likud includeva un accordo di rotazione in cui egli avrebbe accettato il secondo posto, dimostrando una flessibilità insolita data la pressione politica che subisce. Netanyahu ha ribadito la disponibilità a entrare in un governo guidato da Eisenkot a condizione che si rispetti il suo ruolo e la sua influenza politica nel nuovo assetto.

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Dal canto suo, Gadi Eisenkot ha chiarito la sua posizione nei confronti del premier uscente, citato dal canale televisivo israeliano Channel 12 mentre dichiarava di essere impegnato verso i suoi attuali partner nel blocco. Eisenkot avrebbe detto a Netanyahu: "Sono impegnato nei confronti dei miei partner nel blocco. Sei il benvenuto a unirti a noi dopo la formazione del governo". Questa affermazione suggerisce che la porta non è completamente chiusa, ma che l'iniziativa e la struttura del governo risiederanno saldamente nelle mani di Eisenkot e dei suoi alleati attuali.

Channel 12 ha inoltre riferito che non sono previsti ulteriori incontri immediati tra i due leader, indicando che la strategia di Eisenkot è ora definitivamente orientata verso la costruzione di una maggioranza alternativa. Questa mossa sembra confermare le stime degli analisti politici secondo cui il leader di Yashar è più propenso a formare una coalizione di governo con i partiti che cercano di estromettere il veterano premier, piuttosto che cercare una convivenza difficile e potenzialmente instabile all'interno di un'alleanza diretta con il Likud.

Impatto reale e scadenze per la formazione del governo

Il presidente israeliano ha ufficialmente incaricato Gadi Eisenkot di tentare la formazione di un nuovo governo dopo le elezioni, assegnandogli una scadenza precisa. Eisenkot ha tempo fino al 6 dicembre per presentare un'esecutivo che abbia la fiducia della Knesset, con la possibilità concessa di una proroga di 14 giorni nel caso in cui i negoziati dovessero richiedere più tempo. Questa finestra temporale crea una pressione significativa sul leader di Yashar per consolidare rapidamente i suoi accordi e garantire il supporto parlamentare necessario per non rimanere in una posizione di stallo costituzionale.

La matematica parlamentare di Eisenkot si basa su un'alleanza che attualmente conta 48 seggi, ottenuti attraverso accordi già siglati con il partito di sinistra dei Democratici e il partito di destra Yisrael Beiteinu. Yair Golan, capo dei Democratici, ha dichiarato dopo l'incontro di domenica che il pubblico israeliano sostenga le mosse di Eisenkot, rafforzando la legittimazione politica della sua coalizione alternativa. Tuttavia, questo numero è ben al di sotto della maggioranza assoluta richiesta nei 120 seggi della Knesset, lasciando il margine di manovra estremamente ristretto.

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Se Eisenkot non riuscisse a trovare un accordo con Benjamin Netanyahu o non riuscisse a ampliare la sua coalizione attuale, la sua unica altra opzione reale sarebbe formare un'alleanza con il possibile supporto di partiti ebraici ultra-ortodossi e partiti arabi. Questa eventualità, sebbene teoricamente possibile, aggiungerebbe ulteriori complessità ideologiche e logistiche al processo di governo. Al contrario, il blocco di Netanyahu, comprendente il suo partito Likud e la sua alleanza di partiti far-right e ultra-ortodossi, ha ottenuto un totale combinato di 53 seggi, mantenendo comunque una posizione competitiva ma non dominante nel panorama politico israeliano.