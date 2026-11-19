Analisi della crisi politica in Israele dopo la perdita di controllo parlamentare da parte di Netanyahu. Le trattative per un governo di unità nazionale con Gadi Eisenkot e le implicazioni per le prossime elezioni.

La scena politica israeliana sta attraversando una fase di profonda instabilità dopo che il passaggio di consegne tra i partiti ha privato il primo ministro ad interim Benjamin Netanyahu del controllo assoluto sull'agenda legislativa. La perdita di un ingranaggio chiave nel governo del parlamento segna un punto di non ritorno, costringendo il leader del Likud a una posizione di forte debolezza strategica e operativa.

La rottura dell'alleanza strategica

Il cambiamento chiave è rappresentato dal passaggio di Amir Ohana, figura centrale nella logistica delle politiche del passato governo, a Kahana, sostenuto dalle forze dell'opposizione. Questa mossa è il frutto diretto della strategia del fronte anti-Netanyahu, che mira a depotenziare le mosse dell'avversario in aula, abrogare le norme più controverse e contrastare il piano di instaurazione di una democratura nel paese.

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In questo contesto, l'istituzione di una commissione d'inchiesta su fatti e responsabilità degli eventi del 7 ottobre 2023 rappresenta una priorità assoluta per il campo del cambiamento. La nomina di Kahana è stata sostenuta dai quattro partiti sionisti d'opposizione e dalle due liste arabe, mentre i movimenti espressione dei religiosi ortodossi sono rimasti allineati alle direttive di Netanyahu.

I numeri e le fragilità della nuova maggioranza

La maggioranza che attualmente sostiene Gadi Eisenkot è numericamente quantificata intorno ai 67 seggi, a fronte dei 53 seggi del falco della destra. Tuttavia, questa apparente superiorità nasconde un difetto di forma significativo: l'eventuale esecutivo senza il riconoscimento del sostegno degli arabi-palestinesi-israeliani è destinato a esprimere un governo di minoranza.

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Si tratta di una situazione definita cavallo zoppo, imperfetta e debole, facilmente compromettibile e di poco respiro. Un simile assetto presterebbe il fianco ai continui attacchi politici di Netanyahu, rendendo la stabilità del governo estremamente fragile e dipendente da accordi costanti e complessi.

Le trattative per un governo di unità nazionale

Dalla scorsa domenica le trattative tra il primo ministro e l'ex capo di stato maggiore dell'esercito si sono infittite, con delegazioni di Yashar e del Likud incaricate di sondare il terreno per un accordo quadro. Questa proposta è ben vista ed auspicata dal presidente della repubblica Isaac Herzog, quanto stando ai sondaggi da una larga fetta della popolazione, forse preponderante o tale.

Le aperture di Netanyahu a Eisenkot hanno raggiunto ormai la scadenza settimanale, con il leader del Likud che si è detto disponibile ad avviare le contrattazioni. Egli evita di insistere sulla questione di chi debba rivestire il ruolo di primo ministro e di menzionare la parola rotazione alla carica, un passo indietro che crea l'impressione di un Netanyahu disposto a concedere qualcosa senza esporsi troppo.

Le posizioni dei partiti chiave e le prossime mosse

La possibilità di dare vita a un governo di unità nazionale prevede l'inclusione di forze come Yisrael Beiteinu di Lieberman, Democratici di Golan e naturalmente i due partiti arabi. Tolti questi ultimi, i primi due partiti sono parte integrante dell'insieme naturale di Eisenkot, ma la loro perdita spaccherebbe il fronte mai con Bibi, oggi un po' meno coeso di ieri.

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Per non mostrarsi tenero all'occhio dell'opinione pubblica, e soprattutto per smascherare sul nascere inganni o sotterfugi, Eisenkot ha inviato come esperto negoziatore Yoav Horowitz, già capo dello staff di Netanyahu passato dal dissenso alla rottura completa con il suo mentore.

Il dilemma politico e la paura delle nuove elezioni

Sia Eisenkot che Bibi siedono su sedie bollenti. Entrambi hanno chiaro di non potersi alzare e abbandonare d'emblée i negoziati, previa giusta causa. Scrive Herb Keinon nel Jerusalem Post che non è chiaro se questo non sia altro che teatro politico, ma è certo che nessuna delle due parti può permettersi di lasciare questo particolare palcoscenico.

Né il primo ministro Benjamin Netanyahu né il leader di Yashar Gadi Eisenkot vogliono essere incolpati di aver silurato qualcosa che gran parte del paese sembra volere. Nessuno dei due vuole essere identificato come colui che ha ostacolato l'unità. L'alternativa reale sono nuove elezioni, un evento che entrambi i leader cercano disperatamente di evitare per non perdere il consenso popolare acquisito.