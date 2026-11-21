Operazione violenta in Messico per l'arresto di Fausto Isidro Meza Flores. 11 morti, blocco stradale e panico allo stadio di Guasave durante l'agguato.

Le autorità messicane hanno arrestato Fausto Isidro Meza Flores, conosciuto come El Chapo Isidro, in una violenta operazione nella città agricola di Guasave, nello stato di Sinaloa. L'azione ha causato dieci morti tra presunti affiliati del cartello e soldati messicani, segnando un punto di svolta nella lotta contro il narcotraffico locale.

Dettagli dell'operazione e bilancio vittime

L'operazione ha visto coinvolti elicotteri e mezzi blindati, trasformando la cattura di El Chapo Isidro in una vera e propria scena di guerriglia urbana. I narcotrafficanti hanno risposto al fuoco con armi da guerra, cercando di resistere agli agenti federali per tutta la notte. Il bilancio finale include sette presunti affiliati del cartello e quattro soldati messicani uccisi negli scontri a fuoco.

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Posizioni delle parti e latitanza precedente

El Chapo Isidro figurava tra i dieci latitanti più pericolosi della lista Fbi, con una taglia di cinque milioni di dollari offerta per la sua cattura. Nato nel 1982, Meza Flores è diventato sempre più potente dopo la rottura nel 2008 con il Cartello di Sinaloa. La sua posizione di rilievo lo rendeva un obiettivo strategico per le forze dell'ordine federali.

Impatto reale e scenari futuri

L'arresto di El Chapo Isidro e del suo vice, unitamente al gestore della parte finanziaria del cartello, ha portato al trasferimento dei tre detenuti a Città del Messico. Questa mossa mira a smantellare la struttura finanziaria e operativa del gruppo criminale, isolando i leader residui e riducendo la capacità di reclutamento in altre regioni del paese.

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Panico allo stadio Kuroda Park

Alcuni dei momenti più concitati dello scontro a fuoco sono stati trasmessi in diretta tv mentre era in corso una partita di baseball della Liga messicana all'interno dello stadio Kuroda Park. Alle prime esplosioni, i giocatori hanno lasciato il campo e i telecronisti hanno sospeso la trasmissione, parlando di incidente legato alla sicurezza nazionale. Gli spettatori sugli spalti hanno scavalcato le barriere, urlando di buttarsi a terra e correndo al riparo con i bambini tra il rumore degli spari.

Blockout e conseguenze sociali

L'operazione di arresto ha generato caos anche fuori dalla città di Guasave, con blocchi stradali e camion incendiati sull'autostrada. Centinaia di automobilisti si sono rifugiati in una stazione di servizio per mettersi in salvo, mentre decine di studenti sono rimasti chiusi in scuole. La situazione ha portato a un forte senso di insicurezza nella popolazione civile, costretta a subire le conseguenze delle guerre tra cartelli.